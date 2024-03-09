Напад на працівника ТЦК з сокирою: побратим розповів, що той воював за Київ і Бахмут (відео)

Сержанта Миколу Мусензового перевели до Чернівецького обласного ТЦК та СП після другого важкого поранення. Чоловік був двічі нагороджений державною нагородою орденом за Мужність.

У селі Плоска Чернівецької області два громадяни наїхали на представника ТЦК та СП та напали на нього з сокирами. Боєць 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади розповів, що чоловіки атакували його побратима, сержанта Миколу Мусензового, який воював за Київщину та на Бахмутському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі батальйону у Facebook.

"Чи варто людині пройти пекло, втратити здоров'я, лишитися живому, аби вдома, на західній Україні, якийсь дебільний гуцул нападав на нього з сокирою і обзивав п**дарасом? Ви не мужики, ви тьолки, сцикуни", — сказав військовий.

Він зауважив, що сподіваються, що нападників не заберуть в армію, а посадять до в'язниці. Крім цього, він вважає, що представники ТЦК повинні мати право застосовувати зброю.

Що відомо про представника ТЦК Миколу Мусензового

Микола Мусензовий підписав контракт ще до початку повномасштабного вторгнення, його взяли на посаду головного сержанта взводу. Після 24 лютого 2024 року став старшим групи, яка неодноразово виходила на штурми ЗС РФ. Позивний чоловіка "Граніт" — повністю відповідає його фізичній та моральній витривалості. Він був двічі нагороджений державною нагородою орденом за Мужність.

Проте під час боїв він отримав важке поранення та після лікування повернувся до батальйону. Вже після другого важкого поранення його перевели до Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Батальйон вимагає від правоохоронних органів, аби ті суворо покарали нападників та притягнули до відповідальності певних правоохоронців за бездіяльність.

Напад на представника ТЦК: що відомо

У соцмережах 7 березня з'явилося відео, в якому двоє чоловіків із сокирами напали на групу людей у військові формі у Плосці Чернівецької області. Жовтий автомобіль "Нива" збив одного з чоловіків у формі, після чого з авто вийшов громадянин та напав на людей, він бив їх сокирою, розбивав вікна в транспортному засобі.

Поліція встановила порушників, ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі, їх затримали. Натомість представник ТЦК отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлять після проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, 22 лютого в Офісі генпрокурора повідомили, що у Львівській області два колишні представники Самбірського районного ТЦК та СП побили чотирьох чоловіків. Обвинувальний акт прокуратура передала до суду.