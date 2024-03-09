Полонений десантник ЗСУ дав окупантам "30 секунд на збори" і захопив їх у полон

По перехопленню бійці ЗСУ почули, що на позиції в окупантів знаходився живий український захисник, якого планували виставити на вхід, щоб їм не розвалили бліндаж. З "мавіка" вони побачили одягненого в українську форму військового і впізнали в ньому "Психа".

Український десантник на позивний "Псих", який потрапив у полон, зміг захопити в полон трьох росіян і допоміг ЗСУ повернути втрачену позицію на Мар’їнському напрямку. Про це розповіли у пресслужбі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Так, десантник 80-тки двічі потрапляв у полон до російських окупантів і двічі йому вдалося з нього вибратися.

Першого разу окупанти штурмували закриту позицію ЗСУ та взяли в полон трьох військовослужбовців. Двох одразу відправили до себе в розташування, а десантника "Психа" залишили біля себе укріплювати відбиту позицію. Він добросовісно сидів біля них, а коли ті відволіклися, взяв гранату, кинув в них та втік назад до своїх.

Потім цю позицію українські десантники відбили і захопили трьох росіян у полон.

"Псих" з побратимом

Згодом ситуація фактично повторилась, і "Псих" знову потрапив у полон.

"Штурмувала група з п’яти окупантів. У бліндажі наших було троє. Двох під**ів на півдорозі вони застрелили, троє застрибнуло до них в бліндаж. Почався бій на гранатах. "Псих" вижив. У нього були обпечені руки, він не міг взяти автомат. Вони забігли до нього та взяли в полон. Просидів він з ними півтори доби. Ми не знали цього і почали активно "викурювати" противника скидами. А потім по перехопленню почули, що з наших є один живий, якого планують виставити на вхід, щоб ми їм не розвалили бліндаж. З мавіка ми побачили одягненого в нашу форму військового і впізнали в ньому "Психа"…" — розповів начальник штабу батальйону з позивним "Символ".

Десантник "Псих"

Командування батальйону ухвалило рішення скинути окупантам рацію і вести з ними переговори та переконати здатися в полон. Окупанти були вже на межі — їжа і вода закінчувалися, а воювати вони боялися, як і боялися того, що їх розстріляють свої ж снайпери, якщо вони надумають здатися.

"Ми пообіцяли зробити стіну з диму та подавити вогнем артилерії ворожі вогневі засоби, які були поблизу. Вони на це погодились, але сказали, що будуть виходити по-сірому. Тоді "Псих" закричав: "Я даю вам 30 секунд, інакше нас тут всіх просто "розберуть!" Зрештою вони погодились на цю "авантюру". Ми кинули дими, запрацювала наша артилерія, — наш боєць повів за собою трьох росіян! Вони, піднявши руки, благополучно здалися в полон і не чинили спротиву", — розповів "Символ".

Також українські захисники хитрістю змогли повернути втрачену позицію. Окупанти в полон прихопили із собою свою рацію і стабільно виходили на зв'язок зі своїми командирами і звітували, що й надалі тримають захоплений бліндаж. Їхні командири навіть не підозрювали, що вони вже в полоні. Завдяки цьому того ж вечора українські захисники забрали назад вьрачену раніше позицію.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку в російських окупантів не задався штурм, і вони ледь не цілим підрозділом потрапили в полон до ЗСУ.

Також повідомлялося, що четверо бійців ЗСУ "розкатали" російський наступ на Роботине і знищили 2 відділення окупантів. Росіян було в 5 разів більше, але бійці ЗСУ змогли їх "нейтралізувати" і щонайменше 5-х захопити в полон.