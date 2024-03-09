Можна виїздити за кордон і не боятися ТЦК: комбат НГУ пояснив, чому військовим бути круто (відео)
Користувачі мережі тролинг військового про переваги мобілізації і укладання контракту із ЗСУ здебільшого не зрозуміли, тож закидали негативними реакціями та коментарями.
Військовослужбовці Сил оборони можуть спокійно пересуватися вулицями населених пунктів і виїздити за кордон, тому військовими бути "круто". Про це сказав командир батальона "Гроза" Юрій Обиход.
Коментуючи мобілізацію в Україні, він потролив ухилянтів, сказавши, що незабаром до більшості українців дійде, що насправді військовими бути дуже круто.
"Військовий може виїхати за кордон на відпочинок і його ніхто не зупинить. Спокійно пересуватися вулицею, не боячись, що його зупинить ТЦК", — сказав він.
Не всі українці зрозуміли тролинг військового і закидали публікацію гнівними коментарями.
- Якось невесела мотивація, командире.
- Так, це дуже круто.
- Ага, спокійно пересуватися, тільки по зоні бойових дій.
- Мінуси будуть?
Хто такий Юрій Обиход
Юрій Обиход був активістом Майдану і у 2015 році став на захист України на сході.
Навесні 2022 року під керівництвом Юрія Обихода в районі Рубіжного, що на Луганщині, було відбито всі спроби ворога здійснити прорив. За стійкість і мужність, проявлені під час надання відсічі ворогу, міністр внутрішніх справ України вручив захиснику державну нагороду — медаль "Захисник Вітчизни".
Юрій Обиход служить у лавах Нацгвардії з 2017 року. Повномасштабне вторгнення РФ зустрів на Луганщині — поблизу Сєвєродонецька, а за кілька днів командир загальновійськового резерву батальйонно-тактичної групи НГУ став на захист Рубіжного.
Тепер, після 9 років війни, доброволець командує батальйоном однієї зі штурмових бригад "Гвардії наступу" Буревій.
Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що посилення призову — це необхідність. Він вважає, що держава повинна працювати з суспільною думкою щодо загальної мобілізації, оскільки на фронті потрібні вмотивовані бійці.