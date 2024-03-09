Можна виїздити за кордон і не боятися ТЦК: комбат НГУ пояснив, чому військовим бути круто (відео)

Користувачі мережі тролинг військового про переваги мобілізації і укладання контракту із ЗСУ здебільшого не зрозуміли, тож закидали негативними реакціями та коментарями.

Військовослужбовці Сил оборони можуть спокійно пересуватися вулицями населених пунктів і виїздити за кордон, тому військовими бути "круто". Про це сказав командир батальона "Гроза" Юрій Обиход.

Коментуючи мобілізацію в Україні, він потролив ухилянтів, сказавши, що незабаром до більшості українців дійде, що насправді військовими бути дуже круто.

"Військовий може виїхати за кордон на відпочинок і його ніхто не зупинить. Спокійно пересуватися вулицею, не боячись, що його зупинить ТЦК", — сказав він.

Не всі українці зрозуміли тролинг військового і закидали публікацію гнівними коментарями.

Якось невесела мотивація, командире.

Так, це дуже круто.

Ага, спокійно пересуватися, тільки по зоні бойових дій.

Мінуси будуть?

Хто такий Юрій Обиход

Юрій Обиход був активістом Майдану і у 2015 році став на захист України на сході.

Навесні 2022 року під керівництвом Юрія Обихода в районі Рубіжного, що на Луганщині, було відбито всі спроби ворога здійснити прорив. За стійкість і мужність, проявлені під час надання відсічі ворогу, міністр внутрішніх справ України вручив захиснику державну нагороду — медаль "Захисник Вітчизни".

Юрій Обиход служить у лавах Нацгвардії з 2017 року. Повномасштабне вторгнення РФ зустрів на Луганщині — поблизу Сєвєродонецька, а за кілька днів командир загальновійськового резерву батальйонно-тактичної групи НГУ став на захист Рубіжного.

Тепер, після 9 років війни, доброволець командує батальйоном однієї зі штурмових бригад "Гвардії наступу" Буревій.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що посилення призову — це необхідність. Він вважає, що держава повинна працювати з суспільною думкою щодо загальної мобілізації, оскільки на фронті потрібні вмотивовані бійці.