Туреччина і США провели перемовини щодо Стратегічного механізму, однією з тем була Україна, – ЗМІ

Анкара вважає, що настав час обговорити способи припинення війни, але там не помітили такої готовності з боку Києва та Москви.

Турецькі та американські офіційні особи провели вичерпні перемовини щодо війни в Україні та Газі, а також різних двосторонніх питань під час зустрічей у Вашингтоні, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в п’ятницю. Подробиці повідомляє Reuters.

Союзники по НАТО розпочали зустрічі, які отримали назву Стратегічний механізм, у четвер, щоб обговорити зусилля, спрямовані на те, щоб вийти за рамки глибоких політичних розбіжностей і покращити співпрацю в інших сферах.

Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, заявив, що офіційні особи цих держав провели кілька раундів обговорень на такі теми, як Сирія, Україна, Газа, співпраця оборонної промисловості, робота у галузі енергетики та боротьба з тероризмом. Він розповів, що розв’язуючи проблеми, з якими зараз зіштовхуються країни, важливо також усвідомити спільний потенціал, який можуть створити дві нації.

Фідан сказав, що він підтвердив думку Туреччини стосовно необхідності негайного та тривалого припинення вогню в Газі. Він наголосив на необхідності того, щоб країни зробили більше, щоб полегшити гуманітарну катастрофу та прокласти шлях до рішення стосовно створення двох держав.

Дипломат також обговорив шляхи припинення вторгнення Росії на територію України з Державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном. Він повторив, що Анкара вважає, що настав час обговорити способи припинення війни, але Туреччина не помітила такої готовності з боку Києва та Москви.

"Нам потрібна основа для розмов, щоб ця війна припинилася, і діалог, щоб запобігти гіршим кризам, і ми закликаємо до цього", – сказав Фідан.

Союзники все ще залишаються в розбіжностях щодо низки питань, таких як придбання Туреччиною російських оборонних систем С-400. Наслідком цього були американські санкції щодо програми винищувачів F-35. Туреччина також глибоко занепокоєна підтримкою США курдських бойовиків у Сирії, яких Анкара вважає терористами.

Нагадаємо, 8 березня Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, анонсував мирний захід, до якого можуть залучити Росію. Президент України Володимир Зеленський відповів на таку заяву, що не бачить яким чином можна вести перемовини з країною, яка все руйнує.