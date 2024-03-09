Папа Римський вважає, що Україна має знайти сміливість викинути "білий прапор" перед Росією

Понтифік вважає, що той, хто зазнає поразки, має мати сміливість вести переговори, щоб смерті закінчилися.

Папа Римський Франциск заявив, що в умовах конфлікту в Україні, сторона, яка програє, повинна відшукати в собі хоробрість визнати це і погодитися на мирні переговори. Про це він сказав в інтерв'ю швейцарському мовнику RSI ще на початку лютого цього року, але текстова версія з'явилася лише 9 березня.

Після цього на слова понтифіка звернули увагу провідні інформаційні агенції.

Понтифік відповідав на питання журналіста, чи має Україна "підняти білий прапор та піти на переговори з РФ, попри те, що багато хто говорить, що це узаконить агресію Москви".

"Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, той, хто думає про людей, той, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори", — сказав він, відповідаючи на запитання про ставлення до капітуляції України.

Він додав, що сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних держав.

"Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не так, треба мати сміливість вести переговори. Вам соромно, але скільки смертей закінчиться? Вчасно вести переговори, шукати якусь країну, яка буде посередником. Не соромтеся вести переговори, поки ситуація не погіршилася", — сказав понтифік.

За його словами, зараз у конфлікті в Україні є багато охочих виступити в ролі посередників, зокрема Туреччина.

Західні ЗМІ зауважили, що Франциск вперше вжив такі терміни, як "білий прапор" або "переможений", обговорюючи війну в Україні, хоча в минулому говорив про необхідність переговорів.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що заяви Папи Римського Франциска призвели до обнулення репутації Святого Престолу. За словами Михайла Подоляка, риторика Папи Римського унеможливила його посередницьку місію, оскільки він транслює проросійські наративи.