39 БПЛА Shahed атакували 10 областей України: є влучання (фото)

Сили ППО "відмінусували" більшість ударних ворожих дронів — приземлили 35 "шахедів". 20 цілей збили на Півдні країни. Однак у низці областей є влучання. У Дніпропетровській області постраждав чоловік.

У ніч на неділю 10 березня Росія атакувала Україну ракетами й ударними безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти випустили 4 керовані зенітні ракети С-300 й 39 "шахедів". Силам ППО вдалося знищити 35 дронів, які ворог запускав із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська в РФ.

Повітряні сили інформують, що протиповітряна оборона працювала в десяти областях: Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Черкаській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській і Житомирській областях.

Обстріл 10 березня — скільки "шахедів" збили сили ППО Фото: Повітряні сили ЗСУ

Більшість цілей знищили сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і засоби РЕБ.

Понад 4,5 години підрозділи ППО інтенсивно працювали в операційній зоні Сил оборони Півдня України. Дрони заходили з акваторії моря та з тимчасово окупованої частини Херсонщини, заявили Сили оборони Півдня України в Telegram.

"20 БпЛА було знищено, із них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині", — йдеться в повідомленні.

Обстріл 10 березня — Одеська область

В Одесі дрон влучив у промисловий об'єкт і пошкодив будівлю. Спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати рятувальникам. Ніхто не постраждав, повідомили в ДСНС.

БПЛА летіли через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО, заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Фото: ДСНС

Обстріл 10 березня — Миколаївська область

На Миколаївщині БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкодив лінію електропередач. Знеструмлені два населені пункти, повідомили в ОВА.

Тривають роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає.

Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта в Telegram додав, що пошкоджена ЛЕП у Павлівському сільському старостинському окрузі. Він попередив, що в прилеглих населених пунктах можливі тимчасові відключення світла.

Обстріл 10 березня — Дніпропетровська область

Два безпілотники сили ППО збили в Криворізькому та Нікопольському районах, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також Росія завдала по регіону й ракетного удару.

"Агресор поцілив по підприємству в Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома", — заявив Лисак.

За його словами, ворожий "приліт" спричинив пожежу. Рятувальники вогонь приборкали.

У Нікопольському районі ворог атакував із артилерії та дроном-камікадзе Нікополь і Марганецьку громаду. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. Жертв і постраждалих немає

Обстріл 10 березня — Вінницька область

Уламки збитого "шахеда" пошкодили об'єкт інфраструктури на Вінниччині. Виникла пожежа. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

Він уточнив, що станом на 06:30 пожежу ліквідували. Постраждалих немає.

Обстріл 10 березня — Київська область

На Київщині тривогу оголошували двічі. Вона тривала більш ніж три години. В одному з населених пунктів у приватному будинку вибухова хвиля пошкодила вікна на другому поверсі, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні", — повідомив він.

За його словами, оперативні служби фіксують наслідки нічної атаки ворога.

Обстріл 10 березня — Черкаська область

Майже чотири години тривала повітряна тривога на Черкащині.

"В Уманському районі наші оборонці відмінусували ворожий "шахед". Люди не постраждали", — заявив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Об'єкти інфраструктури, за його інформацією, не пошкоджені.

Обстріл 10 березня — Хмельницька область

Під час повітряної тривоги на Хмельниччині сили ППО знешкодили два ворожі БПЛА типу "Shahed", проінформували в обласній військовій адміністрації.

"Загиблих і травмованих немає. Об'єкти інфраструктури не постраждали", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час атаки в ніч на 9 березня росіяни запустили 15 дронів-камікадзе Shahed-136. Українські сили ППО знищили 12 із них.