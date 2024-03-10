"З"явилися рубежі": наступальний імпульс ЗС РФ на окремих напрямках згасає, — експерт (відео)

За словами експерта Ігора Романенка, для наступу по всьому фронту в росіян уже не вистачає сил. Противник перекидає резерви для спроби взяти місто Вугледар.

Засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко, заявив, що наступальний порив росіян на окремих напрямках уже згасає. Наступу Збройних сили Російської Федерації завадили оборонні рубежі, які почали вибудовувати ЗСУ. Про це він розповів 10 березня в інтерв’ю на каналі FREEДОМ.

"З’явилися рубежі, і вони продовжують обладнуватися далі, з’явилися певні резерви. На Авдіївському напрямку з’явилися танки Abrams. Також спостерігається збільшення кількості боєприпасів на найважчих напрямках, зокрема й Авдіївському. І тому ось з’являється така перспектива щодо стабілізації ситуації", — розповів Ігор Романенко.

На його думку, наступ ЗС РФ, який вони намагалися реалізувати завдяки тому, що з кінця 2024 року зібрали резерви, на окремих напрямках фронту згасає. У росіян не вистачає сил для наступу по всьому фронту в 1500 кілометрів.

"І тому, наприклад, із Куп’янського напрямку вони перекидають резерви для спроби взяти місто Вугледар… де вони втратили багато особового складу й техніки. Це теж ознаки того, що їхній наступальний порив на окремих напрямках уже згасає. І нам, звісно, насамперед потрібні засоби ураження та резерви, насамперед людські резерви", — зазначив експерт.

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Ситуація на фронті

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 18:00 08.03.2024, оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається складною. На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилися понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

Нагадаємо, 10 березня повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по Мирнограду: окупанти використали нові авіабомби, які мають додаткові силові установки та функції планування.