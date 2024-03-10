Вашингтон готував відповідь Москві на ядерний удар по Україні: що планував Білий дім

У Білому домі побоювались, що застосування США ядерної зброї може заохотити не лише Путіна, а й інші авторитарні держав до використання ядерного арсеналу

Вашингтон готував відповідь Москві на потенційне застосування ядерної зброї по Україні. Але контрхід Сполучених Штатів носив би неядерний характер. Про це пише видання The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена.

Автор матеріалу нагадує, що пік стурбованості Білого дому щодо можливого ядерного удару РФ припав на жовтень 2022 року.

Перехоплені США повідомлення показали, що вперше після початку війни в Україні в російській армії почалися часті розмови про використання ядерного арсеналу. Деякі з них були просто "різними формами балаканини".

Втім в одній з перехоплених розмов один із найбільших високопоставлених російських військових командирів прямо обговорював логістику підриву зброї на полі бою, повідомляє The New York Times.

Білий дім поглинула криза, глибину якої публічно не визнавали у Вашингтоні.

Тоді збиралися оперативні групи, які мали визначити, якою б мала бути відповідь Америки.

"Представники адміністрації Байдена заявили, що контрхід Сполучених Штатів повинен бути неядерним. Але вони додали, що має бути якась драматична реакція — можливо, навіть звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю", — йдеться в матеріалі американського видання.

У Білому домі побоювались, що застосування США ядерної зброї може заохотити не лише Путіна, а й інші авторитарні держав до використання ядерного арсеналу.

Останні заяви Путіна про ядерну зброю

29 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін під час щорічного послання до Федеральних зборів заявив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєготовності.

Ці слова були реакцією російського президента на потенційне відправлення західних військ в Україну.

"Ми пам'ятаємо долю тих, хто спрямовував колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. Вони повинні розуміти, що ми також маємо зброю, яка може вражати цілі на їх території", — сказав Путін.

Очільник Кремля хвастався зброєю, яку має Росія. Він погрожував "продемонструвати" міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", які нібито здатні пролітати 18 тисяч кілометрів.

Реакція США на ядерні погрози Путіна

Спікер Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон попередив Москву про наслідки застосування ядерної зброї.

Слова Путіна у Держдепі назвали "неприпустимими" і додали, що не вперше бачать "безвідповідальну риторику Володимира Путіна".

"Ми спілкувалися у минулому приватно та безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї", — наголосив Міллер.

Він додав, що поки що ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає. Але у Вашингтоні уважно стежать за ситуацією.

Реакція НАТО на ядерні погрози Путіна

Безпосередньої загрози застосування "ядерки" не побачили і в НАТО. Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане ядерні погрози президента Путіна вважає наразі лише "психологічним залякуванням", а не реальним планом.

"Ми спостерігаємо ядерні погрози з боку російських лідерів принаймні з початку війни два роки тому. Це велика безвідповідальність для такої ядерної наддержави, як Росія, яка має діяти помірковано", — сказав він.

Водночас заступник генсека Альянсу зауважив, що ці заяви є небезпечними, оскільки підривають довіру.

"Росія усвідомлює наслідки такого кроку", — наголосив Джоане.

Нагадаємо, 9 березня телеканал CNN з посиланням на двох високопосадовців в адміністрації президента США повідомив, що влада країни наприкінці 2022 року ретельно готувалась до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні. Однак американські спецслужби нібито так і не знайшли доказів того, що ця інформація надійна.