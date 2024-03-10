Головкома ВМФ Росії Миколу Євменова "пішли у відставку": хто стане головним моряком у РФ, — ЗМІ

Російські оглядачі з неприхованою радістю відгукуються про перестановки в керівництві ВМФ і очікують, що призначення нового головнокомандувача військового флоту принесе їм "хороші новини".

Головнокомандувач Військово-морським флотом (ВМФ) Росії Микола Євменов пішов у відставку. Замість нього тимчасово виконувачем обов'язків головкома ВМФ призначили командувача Північного флоту РФ адмірала Олександра Моїсеєва. Про це 10 березня повідомили профільні російські Telegram-канали.

"Чутки про таке кадрове рішення ходили вже давно, особливо на тлі нещодавнього зняття з посади командувача Чорноморського флоту Соколова", — пишуть ведучі каналу "Военный осведомитель".

Зазначається, що причиною таких кадрових рішень у Кремлі є повний параліч керівництва флоту, яке "не в змозі як забезпечити корабельний склад достатнім захистом від нових загроз, так і змінити підходи до тактики застосування".

Водночас журналісти видання "Фонтанка" пишуть, що інформація про кадрову перестановку у вищому командному складі російського флоту поки що офіційно не підтверджувалася, а на сайті Міноборони Євменов поки що значиться головнокомандувачем. Однак, за даними джерел видання, очікується, що найближчим часом Моїсеєв може позбутися приставки "т.в.о.", тож Євменов у свій кабінет уже не повернеться.

Зазначимо, що російські оглядачі, схоже, відчувають неприкрите задоволення відставкою Євменова та висловлюють сподівання, що призначення нового головкома принесе їм "хороші новини".

Що відомо про нового головкома

Олександр Моїсеєв народився 16 квітня 1962 року в селищі Борське Калінінградської області РФ. Багато років офіцерської служби пройшов на атомних підводних човнах Північного флоту й обіймав посади інженера групи бойової частини, командира ракетного підводного корабля, командира з'єднання підводних човнів, а також командувача підводних сил.

Адмірал Олександр Моїсеєв

Моїсеєв — почесний полярник із 2008 року. Ще 1995 року він отримав перший орден "Мужності" за перший у сучасній історії Росії похід до Північного полюса. А другий такий самий орден морський офіцер отримав за керівництво 2008 року переходом під льодами Арктики атомного підводного човна К-44 "Рязань" із Північного на Тихоокеанський флот.

У 2011 Моїсеєв став "Героєм РФ", а 3 травня 2019 року Указом президента Росії його призначили командувачем Північного флоту.

Нагадаємо, після знищення українськими силами корвета Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" у Росії почалися бурхливі обговорення причин події. Зокрема, критики висловили думку, що корабель проєкту 22160, на створення якого було витрачено час і чималі гроші, виявився марним.