ЗМІ пишуть, що Україна втратила перший комплекс ППО Patriot: що відомо (фото)

За інформацією ЗМІ, установку нібито втратили за 40 або 50 км від лінії фронту. Український експерт Сергій Бескрестнов зазначає, що Сили оборони були змушені підтягнути комплекси ППО, щоб запобігти повітряним ударам ПКС РФ планувальними авіабомбами.

Російські окупаційні війська 9 березня завдали удару ракетами оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер" по українському конвою, до складу якого входили американські ЗРК Patriot. Унаслідок удару дві установки комплексу було знищено, а екіпаж, напевно, загинув. Про це повідомляє видання Forbes.

"Реагуючи оперативніше, ніж зазвичай, екіпаж російської гіперзвукової ракети "Іскандер" взяв на приціл і завдав прямого удару по українському конвою з відстані в сотні миль. Дві пускові установки Patriot вибухнули, що призвело, напевно, до загибелі екіпажу", — пишуть автори публікації.

Зазначається, що це перший випадок, коли противнику вдалося виявити й уразити частину української батареї Patriot. До того ж для росіян цей успіх має велике значення, оскільки останнім часом ці засоби ППО завдали істотної шкоди російській фронтовій авіації, знищивши "близько дюжини" винищувачів-бомбардувальників ПКС РФ.

Далі оглядачі зазначають, що українська армія має всього три батареї Patriot із радарами, включно з від чотирьох до восьми пускових установок. Дві батареї та дві запасні пускові установки надійшли з Німеччини, Сполучені Штати надали одну батарею, а Нідерланди — дві пускові установки. Отже, ЗСУ втратили від 7 до 13 відсотків установок залежно від того, яка їх кількість є в розпорядженні.

Коментарі спостерігачів

Про ураження установок Patriot повідомив і німецький військовий оглядач Юліан Рьопке, опублікувавши допис у мережі X, покликаючись на заяву Міноборони РФ. Під кадрами атаки російських "іскандерів" він у коментарях написав, що подія сталася за 40 км від лінії фронту.

"Менш ніж за 40 кілометрів від фронту Україна розмістила дві пускові установки Patriot на відстані менше ніж 10 метрів одна від одної. На такій відстані, що Росія може випустити по них балістичну ракету малої дальності й знищити їх обидві", — написав журналіст.

На його думку, росіяни могли прийняти українську техніку за комплекс С-300, однак характер і наслідки вибуху говорять про те, що це були саме Patriot.

Із нагоди втрати ЗРК український військовий Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" у соцмережах висловив припущення про те, що передувало російській атаці. За його словами, українським силам за умови відсутності винищувачів F-16, доводиться боротися з фронтовою авіацією противника, яка останнім часом активно застосовує планувальні авіабомби КАБ. Для цих цілей й були залучені системи Patriot.

Але в такому разі виникає питання, як противнику вдалося виявити "блукаючі" комплекси, тим паче на 50 кілометрів відстані від лінії фронту. Бескрестнов вважає, що тут не обійшлося без зрадника.

"Те, що "випадково" видно "петріот" за 50 км від фронту з БПЛА, неможливо. Та й узагалі такі рухи просуваються повільно з урахуванням усіх можливих заходів безпеки", — припустив військовий.

Реакція української сторони

Зазначимо, що на момент публікації українські офіційні джерела не підтвердили знищення установок зенітно-ракетного комплексу Patriot Збройних сил України.

Коментарі Маляр

Водночас колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр припустила, що інформація військового характеру публікується з розвідувальною метою. За її словами, у ситуації з нібито знищеними ЗРК Patriot противник очікує публічної реакції, але будь-який коментар офіційного Києва працює на ворога.

"Наприклад, новини про нібито знищені наші військові об'єкти, військову техніку чи озброєння. Повідомляють певні джерела про нібито знищення росіянами, скажімо, установки Patriot. І очікують на реакцію наших ЗСУ чи бодай когось публічного. Будь-яка інформація в цій ситуації — спростування, підтвердження, уточнення — працює проти нас. Тому формула відповіді — не підтверджуємо, і не спростовуємо — свідчить про те, що інформаційний гачок не заковтнули", — наголосила Маляр.

Нагадаємо, 22 лютого в Пентагоні заявили, що США передали Україні системи ППО Patriot і різні бойові машини без плану їх довгострокового обслуговування, що може призвести до проблем у майбутньому. І хоча запчастин вистачить до кінця 2024 року, системи озброєнь "навряд чи залишаться працездатними без технічного обслуговування".