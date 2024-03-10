Шукатимуть шляхи та можливості: США та Японія готуються обговорити допомогу Україні, — ЗМІ

Очікується, що очільник уряду Японії та лідер США прискорять взаємодоповнювальні відносини та розглянуть способи зміцнення ланцюжка постачання оборонного обладнання Україні.

США та Японія обмірковують співпрацю у сфері оборони, яка могла б допомогти Україні. Про це повідомляє японське медіа Yomiuri.

Японія та США обговорюють співпрацю в галузі військової техніки в спробі надати Україні більше боєприпасів і розширити можливості азійської країни з ремонту американських військових кораблів і реактивних винищувачів. Союзники намагаються укласти домовленість у зв'язку із самітом прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди й президента США Джо Байдена у Вашингтоні 10 квітня.

Ключовою темою саміту стане пошук способів, за допомогою яких Японія могла б допомогти розширити арсенал озброєнь США. Адже американські виробники намагаються постачати зброю, починаючи від артилерійських снарядів і закінчуючи системами протиповітряної оборони, які офіційний Вашингтон пообіцяв передати Україні для відбиття вторгнення російських військ.

Зі свого боку, Японія надала Україні нелетальну допомогу, а також кредитні гарантії на мільярди доларів, але не зброю. Однак у грудні 2023 року японський уряд оголосив, що дозволить продаж зброї, виробленої за ліцензією, назад у країну походження та експортуватиме ракети "Петріот" своєму єдиному військовому союзнику. Цей крок збільшив кількість перехоплювачів, доступних США, що дало їм більше гнучкості в питаннях підтримки ППО України.

Токіо та Вашингтон також розглядають можливість розширення угоди, згідно з якою японські компанії регулярно проводитимуть технічне обслуговування та ремонт американської військової техніки.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що Україна практично вичерпала свої внутрішні можливості для фінансування боєздатної армії. Складна ситуація з фінансуванням збройних сил, а також "снарядний голод" сталися через те, що Захід не надіслав Україні пакет фінансової допомоги, який мав надійти ще в січні. Наразі військово-політичне керівництво країни розглядає варіанти отримання додаткової бюджетної підтримки від країн G7, таких, як Канада і Японія.

Також ми писали про те, що британська компанія BAE вже готова виробляти в Україні гаубиці L119. За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Київ чекає на контракт і фінансування для початку виробництва озброєння.