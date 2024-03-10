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Шукатимуть шляхи та можливості: США та Японія готуються обговорити допомогу Україні, — ЗМІ

Олександра Мандровська
Глава уряду Японії та президент США обговорять співпрацю заради військової допомоги Україні

Очікується, що очільник уряду Японії та лідер США прискорять взаємодоповнювальні відносини та розглянуть способи зміцнення ланцюжка постачання оборонного обладнання Україні.

США та Японія обмірковують співпрацю у сфері оборони, яка могла б допомогти Україні. Про це повідомляє японське медіа Yomiuri.

Японія та США обговорюють співпрацю в галузі військової техніки в спробі надати Україні більше боєприпасів і розширити можливості азійської країни з ремонту американських військових кораблів і реактивних винищувачів. Союзники намагаються укласти домовленість у зв'язку із самітом прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди й президента США Джо Байдена у Вашингтоні 10 квітня.

Ключовою темою саміту стане пошук способів, за допомогою яких Японія могла б допомогти розширити арсенал озброєнь США. Адже американські виробники намагаються постачати зброю, починаючи від артилерійських снарядів і закінчуючи системами протиповітряної оборони, які офіційний Вашингтон пообіцяв передати Україні для відбиття вторгнення російських військ.

Зі свого боку, Японія надала Україні нелетальну допомогу, а також кредитні гарантії на мільярди доларів, але не зброю. Однак у грудні 2023 року японський уряд оголосив, що дозволить продаж зброї, виробленої за ліцензією, назад у країну походження та експортуватиме ракети "Петріот" своєму єдиному військовому союзнику. Цей крок збільшив кількість перехоплювачів, доступних США, що дало їм більше гнучкості в питаннях підтримки ППО України.

Токіо та Вашингтон також розглядають можливість розширення угоди, згідно з якою японські компанії регулярно проводитимуть технічне обслуговування та ремонт американської військової техніки.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що Україна практично вичерпала свої внутрішні можливості для фінансування боєздатної армії. Складна ситуація з фінансуванням збройних сил, а також "снарядний голод" сталися через те, що Захід не надіслав Україні пакет фінансової допомоги, який мав надійти ще в січні. Наразі військово-політичне керівництво країни розглядає варіанти отримання додаткової бюджетної підтримки від країн G7, таких, як Канада і Японія.

Також ми писали про те, що британська компанія BAE вже готова виробляти в Україні гаубиці L119. За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Київ чекає на контракт і фінансування для початку виробництва озброєння.