Мобілізація в Україні: адвокат розповіла, який вигляд має "правильна" повістка

За словами юриста Марини Бекало, на сьогоднішній день досі немає регламентованого порядку та алгоритму вручення повісток представниками ТЦК.

Адвокатка Марина Бекало заявила, що на тлі останніх скандалів, пов'язаних із неприпустимою поведінкою працівників ТЦК в Одесі, важливо уточнити, хто і де може вручати повістки та який вигляд вони мають мати. Про це вона повідомила в коментарі виданню ТСН.

Згідно з висловлюванням Марини Бекало, на поточний момент відсутній чітко встановлений порядок і алгоритм розподілу повісток представниками ТЦК СП. Цю проблему намагаються вирішити представленим законопроєктом №10499.

"А отже, на сьогодні за чинним профільним законодавством, зокрема за статтею 22 Закону про мобілізацію, передбачено обов'язок громадян з'явитися до ТЦК СП у строки, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях та/або повістках", — розповіла адвокатка.

Крім того, адвокатка зазначила, що постанова Кабінету Міністрів № 1478 містить затверджену форму повісток, бланк якої передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки.

"Тобто така повістка є документом про виклик, який породжує обов'язок з'явитися до ТЦК СП за умови дотримання правильності її оформлення та порядку її вручення", — зазначила Марина Бекало.

Згідно із зазначеною постановою, передбачається вручення повісток військовозобов'язаним особисто за місцем їхнього проживання під їхній власний підпис.

Також юрист зазначила, що повістку можуть передати і через роботодавця.

"У такому разі останній зобов'язується сповістити свого працівника шляхом винесення відповідного наказу на підприємстві, установі, організації, вручити працівникові повістку про виклик до ТЦК СП, забезпечити його явку та прозвітувати до ТЦК СП про здійснення всіх заходів щодо оповіщення працівника", — заявила вона.

Марина Бекало зазначила, що згідно з чинним законодавством представникам ТЦК СП не надаються повноваження щодо примусового доставлення громадян до ТЦК СП із застосуванням фізичного насильства або примусу.

"Повноваження представників ТЦК СП у частині порядку оповіщення про виклик до ТЦК СП обмежуються виключно врученням повістки або мобілізаційного розпорядження. А отже, такі насильницькі дії представників ТЦК СП можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення або незаконне позбавлення волі чи викрадення людини, що, звісно, матиме кримінальні наслідки", — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Який вигляд має мати повістка

Раніше Фокус описував, який вигляд має мати "правильний" порядок денний. Так, документ має містити:

назва "Повістка";

ПІБ військовозобов'язаного;

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК і СП про явку військовозобов'язаного;

дату, час та адресу ТЦК і СП для явки;

найменування посади та ініціали і прізвище керівника ТЦК і СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК і СП;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК і СП.

Також у Міністерстві юстиції заявили, що співробітники ТЦК і СП не мають права перевіряти документи громадян на вулиці. Тоді як правоохоронці не можуть вручати повістки військовозобов'язаним.