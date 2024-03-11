Не "універсальні солдати": чому Leopard 2 та Abrams не допоможуть у боротьбі з танками СРСР

У лінійці радянських танків відправною точкою був Т-34, який розроблявся як універсальна машина, тоді як в сучасних західних танків — MBT-70 — як мобільний протитанковий засіб, розповіли експерти Defense Express.

Західні танки Leopard 2, Abrams чи Challenger 2 не є "універсальними солдатами", "штурмовими машинами", зокрема вони сильно відрізняються від бронемашин, створених у СРСР. Про це повідомили у виданні Defense Express.

Експерти зауважили, що в цьому головною проблемою є різне бачення завдань танків у СРСР та країнах НАТО під час Холодної війни й Другої світової. Зокрема, в лінійці радянських танків відправною точкою був Т-34, масова універсальна машина, що означала компромісні рішення. Тоді як відправною точкою сучасних західних танків є MBT-70 — спільний проєкт США і Німеччини 60-х років, як відповідь на Т-64 та батько Leopard 2 й Abrams.

MBT-70 мав бути не універсальний танк, а мобільний протитанковий засіб із задачею спинити танкову радянську навалу. Натомість для німецької 120-мм гладкоствольної гармати Rh-120 для Leopard 2, яка також замінила 105-мм гармату на Abrams, не передбачалося осколково-фугасних снарядів.

"І не через те, що з його розробкою виникли проблеми, а через те, що не задачею цього танка було боротися з цілями, для ураження яких необхідний був би такий снаряд", — йдеться у повідомленні.

Проте аналітики зазначили, що на екстрений випадок для боротьби з піхотою в укриттях була міна DM12 чи її американський варіант M830 HEAT-MP-T. Подібна ситуація зберігалася до 90-х років, поки у США не почали знімати з озброєння інженерну машину M728 CEV з короткоствольною 165 мм гарматою, яка вела вогонь спеціальними HESH-снарядами, які також не є класичними осколково-фугасними.

У 1996 році в Кореї вирішили розробити спеціалізований 120-мм боєприпас, оскільки бронетехніка не могла ефективно боротися з піхотою в укритті. У 2003 році з'явився M908 HE-OR-T, перероблений кумулятивним снарядом M830 зі стальною бойовою частиною, яка перетворювала його на проникаючий. У 1999 році в США на вимогу Кореї ініціювали розробку протипіхотного шрапнельного снаряда M1028.

Крім цього, наприкінці 2000-х років в Abrams та Leopard 2 з'явився DM11 — осколково-фугасний снаряд зі складними та високими характеристиками. Зокрема, він дає обирати між програмованим повітряним підривом, відкладеним після пробиття перешкоди, чи звичайним контрактним. Також він має уражаючі елементи у вигляді вольфрамових кульок.

Натомість британський танк Challenger 2 не має протипіхотних боєприпасів, шрапнельних чи осколково-фугасних, він має лише умовно універсальний кумулятивний, БОПС та димовий.

У Defense Express додали, що через це західні танки є спеціалізованими протитанковими засобами, які не розроблялися в ролі штурмових машин, тоді як наявність у них протипіхотних боєприпасів — рішення для закриття відсутності функціонала, що не закладався під час розробки машини.

Нагадаємо, 8 березня у ЗМІ повідомили, що через п'ять місяців після початку наступу ЗС РФ Авдіївська битва завершується. За словами аналітиків, росіяни втратили щонайменше 16 тисяч убитими та майже 800 одиниць бронетехніки. Зокрема, 47-а та інші бригади ЗСУ зупинили просування ворога за допомогою танків Abrams.

5 березня OSINT-Аналітик Weapons Illustrated повідомив, що українські військові отримали бронебійно-фугасні HESH боєприпаси для танків Leopard 1.