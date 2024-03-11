Збитки на 400 тисяч: у Дніпрі командир взводу продав майно підрозділу

Командир взводу взяв бінокуляр нічного бачення Archer NVGA-15, який отримав на підрозділ, і продав його. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

У Дніпрі за викрадення військового майна судитимуть командира одного з підрозділів військової частини. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Командиру одного з підрозділів військової частини інкримінують викрадення військового майна в умовах воєнного стану.

Слідство встановило, що командир взводу взяв бінокуляр нічного бачення Archer NVGA-15, який отримав на підрозділ, і продав його. Так державі заподіяно збитків на суму майже 400 000 грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині судитимуть командира розвідвзводу, який здав у ломбард ввірене йому майно, а гроші витратив на свої потреби. Він вирішив продати отримані на свій підрозділ 4 комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та 2 квадрокоптери загальною вартістю 500 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що підприємець із Запоріжжя продав ЗСУ браковані жилети на 6 млн грн.