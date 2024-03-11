ЗС РФ скоїли замах на життя начальника Харківського військового гарнізону

Інцидент стався під час робочої поїздки "Марселя" кілька тижнів тому. Військовий повідомив про це тільки зараз.

Російські окупанти завдали ударів під час робочої поїздки начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника з позивним "Марсель". Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі 11 березня.

"Марсель" на зв'язку. Доповідаю: попри спроби окупантів посягнути на моє життя під час робочої поїздки Харківщиною декілька тижнів тому, я в строю, і разом із Силами оборони працюємо над наближенням перемоги. Роботи ще багато, але все буде Україна!" — написав Сергій Мельник.

Перед цим останній допис у Telegram від начальника гарнізону був 17 лютого. Більше подробиць про атаку на себе Сергій Мельник не розповів.

Нагадаємо, що за словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, за останній тиждень російські окупанти близько пів сотні разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною. Найбільше таких випадків зафіксовано на Запорізькому напрямку. Окупанти скидали гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії типу хлорпікрин.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що через брак бронетехніки на полі бою російські окупанти останнім часом для пересування на фронті почали використовувати для штурму квадроцикли.