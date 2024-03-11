ЄС може використовувати російські активи для закупівлі зброї для України, але є умова

Згідно з висловлюванням голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, основною проблемою в Україні є не стільки питання відновлення, скільки запобігання подальшим руйнуванням.

Грошові кошти, отримані від заморожених російських активів у країнах Європейського союзу, будуть спрямовані на придбання озброєнь для України. Це рішення потребує одностайної згоди всіх 27 членів ЄС. Про це сказав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Якщо держави-члени погодяться (це має бути одностайне рішення за пропозицією верховного представника), ми могли б використати непередбачувані прибутки від російських заморожених активів для закупівлі зброї для України та/або допомоги у зміцненні її оборонної промисловості", — зазначив Боррель.

За його заявою, до цього моменту розглядали можливість спрямування цих коштів на підтримку процесу відновлення України.

"Однак зараз головним питанням в Україні є не стільки відновлення, скільки запобігання подальшим руйнуванням", — заявив голова дипломатії ЄС.

Він також зазначив, що в разі згоди держав-членів Європейського союзу, мало б сенс використати ці ресурси для надання додаткової військової підтримки Україні через Європейський фонд миру.

"У більш довгостроковій перспективі ми могли б також використовувати ці кошти для підтримки української оборонно-промислової бази", — констатував Боррель.

У МЗС України раніше говорили, що конфіскація російських активів розпочнеться 2024 року. Як пояснив очільник відомства Дмитро Кулеба, рішення щодо заморожених активів супротивника може бути ухвалене частинами, а не комплексно, проте перші результати мають бути найближчим часом.

Водночас 6 лютого 2024 року повідомлялося, що країни Європи побоюються, що Москва вирішить помститися, якщо на Заході таки зважаться передати конфісковані активи РФ Україні. У Китаї теж натякнули, що конфіскація резервів РФ для України обернеться для українських союзників неприємними наслідками.