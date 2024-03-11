Мініатюрні 9 міліметрів: Heckler & Koch показала субкомпактний пістолет SPF9CC (фото)

Пістолет має відносно невеликі габарити, але загалом вирізняється ергономічністю і добре лежить у руці. При цьому зброя може похвалитися потужним пострілом — швидкість кулі досягає 390 м/с.

Німецька компанія Heckler & Koch представила на огляд SPF9CC OR субкомпактний пістолет SFP9 (Strike Fired Pistol) CC OR. Незважаючи на невеликі розміри 9-мм зброї модель має магазин на 12 патронів. Оглядачі Defensa особисто ознайомилися з новою зброєю знаменитої компанії і поділилися своїми висновками в матеріалі від 10 березня.

Надкомпактний пістолет SFP9 CC створений у рамках модульної концепції. Зброя складається з нижньої полімерної рамки, модуля з автоматикою і затвора зі стволом із полігональною нарізкою.

Модель SPF9CC розрахована на магазини місткістю 10 або 12 патронів 9х19 мм — останній має подовження для кращого захоплення. Пістолет може бути модифікований за допомогою компактної електронної системи прицілювання та іншими прицільними пристосуваннями.

Крім того, в нижній передній частині рамки може бути розташоване кріплення для встановлення лазерного модуля підсвічування і прицілювання. У цьому випадку пістолет був оснащений підствольним модулем LTR7 від американського виробника Streamlight.

Пістолет Heckler & Koch модель SFP9 CC

Зброя досить ергономічна — оглядачі зазначили, що пістолет має шість додаткових елементів, які дають змогу змінювати форму задньої ергономічної частини руків'я для поліпшення охоплення.

Пістолет SFP9 CC має довжину 15,3 см, висоту — 11,2 см, і ширину всього 24 мм. При цьому вага зброї без обойми становить 520 грамів, а вага магазину — всього 60 грамів плюс боєприпаси.

Пістолет оснащений модифікованим ударно-спусковим механізмом Browning зі спусковим гачком одинарної дії. Початкова швидкість кулі досягає 390 м/с, що означає чималу енергію в 465 джоулів, що трохи вище, ніж у знаменитого Glock 17.

"Завдяки своїм невеликим розмірам SFP9CC може приховано носитися військовими або поліцейськими, які виконують секретні операції. Слід зазначити, що, незважаючи на субкомпактність, він чудово лежить у руці й має прекрасну керованість", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, наприкінці січня компанія FN America представила пістолет FN 509 CC Edge XL калібру 9 мм з магазином подвійної дії. Він оснащений оригінальним компенсатором, який дає змогу зменшити підйом ствола на 25 % і помітно знизити віддачу.