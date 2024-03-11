Мініатюрні 9 міліметрів: Heckler & Koch показала субкомпактний пістолет SPF9CC (фото)

Пістолет має відносно невеликі габарити, але загалом вирізняється ергономічністю і добре лежить у руці. При цьому зброя може похвалитися потужним пострілом — швидкість кулі досягає 390 м/с.

Related video

Німецька компанія Heckler & Koch представила на огляд SPF9CC OR субкомпактний пістолет SFP9 (Strike Fired Pistol) CC OR. Незважаючи на невеликі розміри 9-мм зброї модель має магазин на 12 патронів. Оглядачі Defensa особисто ознайомилися з новою зброєю знаменитої компанії і поділилися своїми висновками в матеріалі від 10 березня.

Надкомпактний пістолет SFP9 CC створений у рамках модульної концепції. Зброя складається з нижньої полімерної рамки, модуля з автоматикою і затвора зі стволом із полігональною нарізкою.

Модель SPF9CC розрахована на магазини місткістю 10 або 12 патронів 9х19 мм — останній має подовження для кращого захоплення. Пістолет може бути модифікований за допомогою компактної електронної системи прицілювання та іншими прицільними пристосуваннями.

Крім того, в нижній передній частині рамки може бути розташоване кріплення для встановлення лазерного модуля підсвічування і прицілювання. У цьому випадку пістолет був оснащений підствольним модулем LTR7 від американського виробника Streamlight.

Пістолет Heckler & Koch модель SFP9 CC

Зброя досить ергономічна — оглядачі зазначили, що пістолет має шість додаткових елементів, які дають змогу змінювати форму задньої ергономічної частини руків'я для поліпшення охоплення.

Пістолет SFP9 CC має довжину 15,3 см, висоту — 11,2 см, і ширину всього 24 мм. При цьому вага зброї без обойми становить 520 грамів, а вага магазину — всього 60 грамів плюс боєприпаси.

Пістолет оснащений модифікованим ударно-спусковим механізмом Browning зі спусковим гачком одинарної дії. Початкова швидкість кулі досягає 390 м/с, що означає чималу енергію в 465 джоулів, що трохи вище, ніж у знаменитого Glock 17.

Важливо

Heckler & Koch представила ручний кулемет HK 421 під потужний патрон (фото)

"Завдяки своїм невеликим розмірам SFP9CC може приховано носитися військовими або поліцейськими, які виконують секретні операції. Слід зазначити, що, незважаючи на субкомпактність, він чудово лежить у руці й має прекрасну керованість", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, наприкінці січня компанія FN America представила пістолет FN 509 CC Edge XL калібру 9 мм з магазином подвійної дії. Він оснащений оригінальним компенсатором, який дає змогу зменшити підйом ствола на 25 % і помітно знизити віддачу.