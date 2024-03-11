Миниатюрные 9 миллиметров: Heckler & Koch показала субкомпактный пистолет SPF9CC (фото)

Пистолет имеет относительно небольшие габариты, но в целом отличается эргономичностью и хорошо лежит в руке. При этом оружие может похвастаться мощным выстрелом — скорость пули достигает 390 м/с.

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Немецкая компания Heckler & Koch представила на обозрение SPF9CC OR субкомпактный пистолет SFP9 (Strike Fired Pistol) CC OR. Несмотря на небольшие размеры 9-мм оружия модель имеет магазин на 12 патронов. Обозреватели Defensa лично ознакомились с новым оружием знаменитой компании и поделились своими выводами в материале от 10 марта.

Сверхкомпактный пистолет SFP9 CC создан в рамках модульной концепции. Оружие состоит из нижней полимерной рамки, модуля с автоматикой и затвора со стволом с полигональной нарезкой.

Модель SPF9CC рассчитана на магазины емкостью 10 или 12 патронов 9х19 мм — последний имеет удлинение для лучшего захвата. Пистолет может быть модифицирован с помощью компактной электронной системы прицеливания и другими прицельными приспособлениями.

Кроме того, в нижней передней части рамки может быть расположено крепление для установки лазерного модуля подсветки и прицеливания. В данном случае пистолет был оснащен подствольным модулем LTR7 от американского производителя Streamlight.

Пистолет Heckler & Koch модель SFP9 CC

Оружие достаточно эргономичное — обозреватели отметили, что пистолет имеет шесть дополнительных элементов, позволяющих изменять форму задней эргономичной части рукоятки для улучшения охвата.

Пистолет SFP9 CC имеет длину 15,3 см, высоту — 11, 2 см, и ширину всего 24 мм. При этом вес оружия без обоймы составляет 520 грамм, а вес магазина — всего 60 грамм плюс боеприпасы.

Пистолет оснащен модифицированным ударно-спусковым механизмом Browning со спусковым крючком одинарного действия. Начальная скорость пули достигает 390 м/с, что означает немалую энергию в 465 джоулей, что чуть выше, чем у знаменитого Glock 17.

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"Благодаря своим небольшим размерам SFP9CC может скрытно носиться военными или полицейскими, выполняющими секретные операции. Следует отметить, что, несмотря на субкомпактность, он отлично лежит в руке и обладает прекрасной управляемостью", — подытожили обозреватели.

Напомним, в конце января компания FN America представила пистолет FN 509 CC Edge XL калибра 9 мм с магазином двойного действия. Он оснащен оригинальным компенсатором, который позволяет уменьшить подъем ствола на 25 % и заметно снизить отдачу.