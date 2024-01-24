Новинка от FN America: компания представила 9-мм пистолет FN 509 CC Edge XL (видео)

Оружие оснащено оригинальным компенсатором, который позволяет уменьшить подъем ствола на 25 % и заметно снизить отдачу.

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Компания FN America представила пистолет FN 509 CC Edge XL калибра 9 мм с магазином двойного действия. Модель отличается сбалансированным и эргономичным дизайном, а также оригинальным компенсатором, который уменьшает подъем ствола на 25 %, обеспечивая более стабильную стрельбу с заметным снижением отдачи. Об этом 24 января рассказали обозреватели Army Recognition.

По словам разработчиков пистолет сочетает в себе лучшие характеристики компенсатора FN и полноразмерной рамки 509 LS Edge, обеспечивая мощь, точность и контроль при стрельбе.

Оружие весит 0,72 кг имеет длину ствола 10,6 см при общей длине 19 см. Высота — 12 см, ширина 3,5 см, а радиус прицеливания 5,41 дюйма.

Емкость магазина может составлять 10 или 12/15 патронов. Спусковой крючок с плоской поверхностью обеспечивает чистый спуск при давлении около 2,5 кг, повышая точность выстрела.

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Пистолет оснащен запатентованной системой крепления оптики FN Low-Profile Optics Mounting System, которая обеспечивает повышенную универсальность и позволяет легко устанавливать большинство прицельных приспособлений с красной точкой.

Кованый ствол с прицельной головкой обеспечивает исключительную точность. Но ключевым аспектом FN 509 CC Edge XL является скорострельность, которая достигается за счет утяжеленных опорных пластин магазина для быстрой перезарядки и увеличенной кнопки отсоединения магазина.

Эксперты отмечают, что простота обслуживания и возможность разборки в полевых условиях в сочетании с расширенными возможностями делают пистолет FN привлекательным выбором как для энтузиастов, так и для профессионалов.

"FN 509 CC Edge XL призван переосмыслить стандарты тактического ручного оружия, предлагая пользователям непревзойденный опыт стрельбы", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что российских летчиков вооружили пистолетом-пулеметом ПП-2000 — компактным и легким оружием. Но такое решение остается под вопросом, так как оружие разрабатывалось для применения силовыми структурами в городских условиях, используя маломощный патрон.