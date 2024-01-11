Летчиков РФ вооружают пистолетами-пулеметами ПП-2000: насколько эффективно оружие (фото)

С одной стороны пистолет-пулемет является компактным и легким оружием, имеющим приемлемую кучность стрельбы. Однако в нем применяется менее мощный патрон, чем у автомата, который имеет не пробивное, а останавливающее действие.

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Российские летчики, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины, дали оценку пистолету-пулемету ПП-2000, входящему в носимый аварийный запас (НАЗ). Как сообщил российский профильный сайт "Военное обозрение", летчики ВКС РФ положительно отзываются об этом оружии, однако остается под вопросом целесообразность боевого применения ПП-2000 с учетом его характеристик.

Пистолет-пулемет передали в Воздушно-космические силы (ВКС) РФ для опытной эксплуатации в 2021 году, а спустя два года оружие было окончательно включено в НАЗ летчиков боевой авиации.

"Летчики положительно отзываются об оружии – оно компактное, с хорошей кучностью, при этом имеет существенно большую убойную дальность, чем у пистолета", — пишут российские пропагандисты.

Между тем в сети еще в 2017 году было опубликовано интервью с директором филиала АО "Конструкторское бюро приборостроения" и представителем "Ростеха" Алексеем Сорокиным, который раскрыл некоторые особенности оружия.

Прежде всего было отмечено, что ПП-2000 разрабатывался для ведения ближнего боя и как личное оружие самообороны для отрядов спецназа и других силовых структур. Фактически это оружие изначально не было предназначено для эксплуатации в полевых условиях широкомасштабного военного конфликта, где к стрелковому вооружению предъявляются несколько иные требования.

ПП-2000 — достоинства и недостатки

Итак, пистолет-пулемет разработан под патрон 9Х19 мм может использовать все патроны этого калибра, в том числе бронебойные повышенной мощности 7Н21 и 7Н31. Масса оружия — 1,4 кг, магазин на 20 патронов. ПП-2000 имеет складной приклад — в сложенном состоянии длина оружия составляет 350 мм, в разложенном виде — 582 мм.

Конструкция пистолета-пулемета предусматривает стрельбу из правой и левой руки, так как рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону.

Оружие достаточно компактное, легкое, хорошо управляемое и имеет низкую отдачу. Однако если верить словам Сорокина, то в ПП-2000 используется менее мощный патрон, чем в автоматах. Это следствие того, что оружие все же предназначено для силовиков, действующих в городских условиях.

"В нем применяется патрон не такой мощный, как автоматный. Чтобы при огневом контакте случайная пуля не убила постороннего человека, прохожего. Пуля ПП-2000 быстро теряет энергетику, разрушается при попадании в препятствие, поэтому более безопасна, чем пуля обычного автомата", — признается Сорокин.

По его словам, пуля имеет не пробивное, а останавливающее действие, и при попадании не пробивает цель, а расплющивается о препятствие. Если же применять патрон 7Н31, то по данным разработчиков, он может пробить 8-мм титановую пластину с 10 метров.

Еще одной особенностью ПП-2000 является то, что затвор оружия выступает из корпуса над стволом, для его взведения нужно нажать пальцем на передний торец выступающей части. Если перед этим из него вели интенсивный огонь, то ствол раскаляется и может обжечь руку при попытке его перезарядить.

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В целом Сорокин отметил, что если сравнивать ПП-2000 с такими образцами, как MP-5 от Heckler & Koch, то вряд ли российская разработка будет иметь преимущество.

"ПП-2000 – один из самых малогабаритных и легких. Но говорить, что он кого-то сильно превосходит, я не могу прежде чем увижу, на чем основываются высокие оценки", — подчеркнул Сорокин.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" запустил в серию модернизированный автомат АК-12, и уже в январе 2024 года начнутся первые поставки в российские вооруженные силы. Было отмечено, что конструкторы провели доработку с учетом боевых действий в Украине, чтобы оружие было удобным, надежным и эргономичным.