На вооружении Франции и Бельгии поступил новый легкий пулемет FN Evolys (видео)

Эксперты отмечают, что пулемет обеспечивает огневую мощь в условиях современных городских боев, при этом в эксплуатации он напоминает штурмовую винтовку за счет небольшого веса.

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В сети были опубликованы кадры стрельбы из нового легкого пулемета Evolys калибра 7.62 мм от бельгийской оружейной компании FN Herstal, который скоро поступит на вооружение Франции и Бельгии. Видео было опубликовано 6 января в сети X аналитик и оборонный консультант.

Комментируя видеоролик обозреватели Army Recognition пишут, что пулемет разработан в двух калибрах — 5,56x45 мм НАТО и 7,62x51 мм НАТО, и при этом его вес значительно ниже современных стандартных пулеметов — Evolys весит около 6,3 кг.

Разработка сверхлегкого пулемета FN Evolys компанией FN Herstal началась в 2021 году и открыла, как выразились обозреватели, новую главу в истории компании. Уже в сентябре 2021 года пулемет был впервые представлен публике на выставке Defence and Security Equipment International в Лондоне и в том же месяце поступил в производство.

По мнению экспертов, пулемет представляет собой инновационную разработку в области легкого вооружения, которое призвано удовлетворить требования в условиях современных городских боев.

"Оружие сочетает в себе огневые возможности пулемета с ленточным питанием с эргономикой и балансом штурмовой винтовки. Это оружие отличается открытой инновационной архитектурой и уникальными особенностями", — подчеркивают эксперты.

Технические особенности

FN Evolys был разработан, чтобы усилить огневую мощь, которую может обеспечить один боец, а не полагаться на базовый огонь отряда. При разработке использовалась 3D-печать и полимеры для снижения веса, что позволило сделать его на 30% легче конкурирующих пулеметов.

Он использует проверенную временем газоотводную автоматику, открытый затвор и имеет короткий ход газового поршня. Оружие компактное и легкое — около 5,5 кг для калибра 5,56 мм и 6,3 кг для калибра 7,62 мм и в эксплуатации напоминает штурмовую винтовку.

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Пулемет оснащен двусторонним переводчиком огня, длинной цельной планкой Пикатинни, ствольной коробкой M-LOCK и нижней планкой Пикатинни. Предусмотрена установка глушителя. Кроме того, оружие имеет запатентованный механизм боковой подачи патронов для удобства заряжания. Уменьшенный вес и отличный баланс позволяют вести огонь из любого положения, облегчая переход между различными огневыми позициями, отметили эксперты.

Все эти характеристики делает оружие привлекательным для вооруженных сил Франции и Бельгии, а в перспективе пулемет пройдет испытания в британской армии и армии США в рамках программы Next Generation Squad Weapon.

Ранее сообщалось, что армия США в рамках программы Next Generation Squad Weapon (NGSW) в 2024 году планирует вооружить некоторые подразделения пулеметами XM250. Этот шаг говорит о твердом намерении американских сил использовать новый калибр 6,8х51 мм в своих будущих штурмовых винтовках и пулеметах.