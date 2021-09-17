Эргономика штурмовой винтовки и мощь пулемета: Бельгия представила сверхлегкий FN Evolys (фото)
Сверхлегкий пулемет имеет эффективную дальность стрельбы в 800-1000 метров, а также ряд особенностей, которые позволят ему быть конкурентным на мировом рынке.
Бельгийская компания FN Herstal представила сверхлегкий пулемет FN Evolys на выставке вооружения в Лондоне. Об этом сообщает Army Recognition.
Пулемет будет доступен в двух вариантах, под калибр 5,56 мм и 7,62 мм. Одна из главных особенностей FN Evolys — его вес, он составляет всего 5,5 кг в версии 5,56 и 6,2 кг в версии на 7,62 мм. Для сравнения вес снаряженного РПК, который используют в ВСУ, составляет 5,46 кг.
Как заявляют разработчики, пулемет сочетает в себе эргономику штурмовой винтовки и огневую мощь с ленточным питанием. Это беспрецедентное преимущество на существующем рынке оружия.
FN Evolys — это новый тип пулемета, который дополнит существующую линейку пулеметов FN Minimi, FN Mag и FN M2HB-QCB. Характеристики нового пулемета:
- Двусторонний переключатель огня, имеющий режим полуавтоматического ведения стрельбы.
- Эффективная дальность стрельбы — 800 метров (5,56 мм) и 1000 м (7,62 мм)
- Скорострельность — 750 выстрелов в минуту
- Регулировка приклада по высоте и длине
Также FN Evolys имеет планку, позволяющую устанавливать разные типы прицелов. Оружие можно дополнить сошки для большей устойчивости при стрельбе.
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