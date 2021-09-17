Ергономіка штурмової гвинтівки і міць кулемета: Бельгія представила надлегкий FN Evolys (фото)

Надлегкий кулемет має ефективну дальність стрільби у 800-1000 метрів, а також ряд особливостей, які дозволять йому бути конкурентним на світовому ринку.

Бельгійська компанія FN Herstal представила надлегкий кулемет FN Evolys на виставці озброєння в Лондоні. Про це повідомляє Army Recognition.

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Кулемет буде доступний у двох варіантах, під калібр 5,56 мм і 7,62 мм. Одна з головних особливостей FN Evolys — його вага, вона становить усього 5,5 кг у версії 5,56 і 6,2 кг у версії на 7,62 мм. Для порівняння вага спорядженого РПК, який використовують у ЗСУ, становить 5,46 кг.

Як заявляють розробники, кулемет поєднує в собі ергономічність штурмової гвинтівки і вогневу міць зі стрічковим живленням. Це безпрецедентна перевага на сучасному ринку зброї.

FN Evolys — це новий тип кулемета, який доповнить чинну лінійку кулеметів FN Minimi, FN Mag і FN M2HB-QCB. Характеристики нового кулемета:

Двосторонній перемикач вогню, який має режим напівавтоматичного ведення стрільби.

Ефективна дальність стрільби — 800 метрів (5,56 мм) і 1000 м (7,62 мм)

Скорострільність — 750 пострілів на хвилину

Регулювання приклада за висотою і довжиною

Також FN Evolys має планку, що дозволяє встановлювати різні типи прицілів. Зброю можна доповнити сошки для більшої стійкості при стрільбі.

Нагадаємо, "Калашников" представив новий пістолет-кулемет ППК-20, призначений для льотчиків.

Зазначимо, що в Ізраїлі планують перевести в резерв гвинтівки Tavor через 20 років експлуатації.