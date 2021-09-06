Через 20 років експлуатації: ЦАХАЛ повертає гвинтівки M4 замість футуристичних Tavor (фото)

Ізраїльські штурмові гвинтівки, виконані за схемою "булл-пап", були в армії останні 20 років, і лише деякі бригади використовували М4 з класичним компонуванням.

Ізраїльські бригади ЦАХАЛу вирішили міняти штурмові гвинтівки типу "булл-пап" Tavor на американські гвинтівки М4. Про це повідомляє Israeil National.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Штурмова гвинтівка Tavor позиціонувалася як гвинтівка майбутнього, її використовували в більшості бригад останні 20 років. Тепер, за інформацією ЗМІ, ізраїльська армія почне повертати піхотні бригади на M4. Нині в них використовують Tar-21 і Micro-Tavor. Ізраїльські штурмові гвинтівки будуть переведені в резервні бригади.

Основна причина заміни — велика популярність американської гвинтівки в інших арміях в силу того, що це "відмінна зброя". Повідомляється, що одна з бригад незабаром вже перейде на М4.

[ + – ] M4 Фото: Gunportal

Відзначимо, що гвинтівка М4 використовується в армії Ізраїлю з 2001 року і перші 10 років використовувалася практичних у всіх піхотних підрозділах. З 2011 року багато бригади почали перехід на Tavor, а М4 залишався в спецпідрозділах, бригаді командос, а також двома бригадами "Кфір" і "Цанчанім".

[ + – ] TAR-21 Фото: Вiкiпедiя

Tavor — штурмова гвинтівка, що випускається концерном Israel Weapon Industries. В експлуатації з 2001 року. Виконаний за схемою булл-пап. Це схема дозволяє розташовувати спусковий гачок перед магазином та ударний механізм, за рахунок чого довжина зброї скорочується без зміни довжини ствола і втрати в ефективності стрільби.

Нагадаємо, українська антиматеріальна рушниця "Нічний хижак" виходить на світовий ринок.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що в Грузії почнуть виробляти штурмові гвинтівки М4 на одному з підприємств.