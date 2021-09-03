Близький схід і Польща: антиматеріальна гармата "Нічний хижак" виходить на світовий ринок (фото)

Українську гармату змогли адаптувати під жаркий клімат країн Близького Сходу. Вона здатна знищувати навісне обладнання будь-якої бронетехніки.

Українською антиматеріальною гарматою "Нічний хижак" зацікавилися в Саудівській Аравії, Ємені та ОАЕ. Незабаром гармата буде представлена в Польщі, де проведуть демонстраційні стрільби. Про це повідомляє АрміяInform.

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"Нічний хижак" — це бюджетний варіант великокаліберної гвинтівки для нейтралізації бронетехніки, укріплених позицій та інших цілей. На дистанції 3-4 км вона здатна знищити на танку все навісне обладнання, зокрема прилади спостереження.

[ + – ] Єменська делегація на виставці озброєння в Туреччині Фото: АрміяInform

"Сучасні виробники танків обладнають свою техніку засобами активного захисту від протитанкових ракет, підкаліберних снарядів тощо. Але жоден комплекс активного захисту не здатний відреагувати на боєприпаси з надзвуковою швидкістю", — зазначає головний конструктор заводу "Маяк" Олександр Гордєєв.

Фото: АрміяInform

Нині озброєння адаптували під використання за температур, характерних для Аравійського півострова, де вдень температура може сягати 47 градусів за Цельсієм. А завдяки особливостям конструкцій 20-тонний імпульс від пострілу вдалося нівелювати. З "Нічного хижака" може стріляти людина вагою 50 кг. За 30 хвилин він може зробити 30 пострілів.

Незабаром гармату покажуть у Польщі. Арабські Емірати прозвали пушку "Змій пустелі".

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що гармати "Нічний хижак" виходять на ринок Аравійського півострова.