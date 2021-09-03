Близький схід і Польща: антиматеріальна гармата "Нічний хижак" виходить на світовий ринок (фото)
Українську гармату змогли адаптувати під жаркий клімат країн Близького Сходу. Вона здатна знищувати навісне обладнання будь-якої бронетехніки.
Українською антиматеріальною гарматою "Нічний хижак" зацікавилися в Саудівській Аравії, Ємені та ОАЕ. Незабаром гармата буде представлена в Польщі, де проведуть демонстраційні стрільби. Про це повідомляє АрміяInform.
"Нічний хижак" — це бюджетний варіант великокаліберної гвинтівки для нейтралізації бронетехніки, укріплених позицій та інших цілей. На дистанції 3-4 км вона здатна знищити на танку все навісне обладнання, зокрема прилади спостереження.
"Сучасні виробники танків обладнають свою техніку засобами активного захисту від протитанкових ракет, підкаліберних снарядів тощо. Але жоден комплекс активного захисту не здатний відреагувати на боєприпаси з надзвуковою швидкістю", — зазначає головний конструктор заводу "Маяк" Олександр Гордєєв.
Нині озброєння адаптували під використання за температур, характерних для Аравійського півострова, де вдень температура може сягати 47 градусів за Цельсієм. А завдяки особливостям конструкцій 20-тонний імпульс від пострілу вдалося нівелювати. З "Нічного хижака" може стріляти людина вагою 50 кг. За 30 хвилин він може зробити 30 пострілів.
Незабаром гармату покажуть у Польщі. Арабські Емірати прозвали пушку "Змій пустелі".
Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що гармати "Нічний хижак" виходять на ринок Аравійського півострова.