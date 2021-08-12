Українські антиматеріальні піхотні гармати виходять на ринок Аравійського півострова (фото)

Поки що невідомо, в яку саме країну вітчизняний "Завод Маяк" може почати поставляти озброєння. Але йому вдалося адаптувати європейський варіант гармати до іншого клімату.

Фахівці "Маяк-Перспективи" (підрозділ акціонерного товариства "Завод Маяк", що розробляє нові 14,5-30-міліметрові гармати для Збройних сил України), повернулися з відрядження на Аравійському півострові. Як пише Defense Express, метою їх перебування в одній з близькосхідних країн є введення в експлуатацію адаптованих під місцевість піхотних гармат ПГ-14,5 ("Нічний хижак").

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За словами глави місії, директора "Маяк-перспективи" та головного конструктора підприємства Олександра Гордєєва, нові гармати будуть проведені з урахуванням геотактичного профілю Аравійського півострова (варіант під назвою "Аравія. Desert Snake"). Місцевим замовникам показали роботу озброєння в рамках власного навчально-практичного курсу "Тактика і стратегія сучасного антиматеріального бою на основі бойового досвіду піхотної гармати ПГ-14,5".

Основним завданням українських виробників було адаптувати вже апробований європейський варіант гармати до зовсім іншого клімату. Зміни торкнулися проєктування балістичного охолоджувача.

Фото: Defense Express

На сьогоднішній день, як стверджує головний інженер заводу "Маяк", температура повітря в пустелі вдень становить +46 градусів Цельсія, вночі — +38 градусів.

"Оператор піхотної гармати точно такого ж теплоконтура, і при бойовій роботі профіль ПГ-14,5 залишається в рамках холодного. ПГ-14,5 Desert Snake має розрахований балістичний охолоджувач, бойова робота якого не має теплової плями на виході в умовах аравійської пустелі", — зазначив головний інженер.

Ще однією місцевою вимогою до роботи такого виду озброєння стала так звана "маска бронювання антиматеріальних цілей". Тут вона, на відміну від українських реалій, більшою мірою представлена високомобільними бронемашинами типу MRAP, а не більш повільними, броньованими "низькими" цілями, як радянські або російські БТР, БМП і танки.

Фото: Defense Express

За словами Гордєєва, вітчизняна піхотна гармата ПГ-14,5 Desert Snake може протистояти будь-якому з місцевих видів озброєнь, впевнено уражаючи їх на відстані за межами дії сучасних легких армійських тепловізорів, які, як правило, бачать цілі на відстані до 1,5 км, у той час як у вітчизняної гармати цей параметр становить від 2 до 3 тисяч метрів.

У той же час інформація про ймовірні майбутні постачання озброєння на Аравійський півострів, як і, власне, те, яка саме країна може почати їх закуповувати, не розголошується.

Раніше повідомлялося, що дочірнє підприємство "Завод Маяк" — "Маяк перспектива" веде розробку піхотних гармат для української армії 23 і 30 мм. Особливість піхотних гармат буде в тому, що вже на відстані 700 метрів звук її пострілу не буде чути, але при цьому дальність стрільби перевищуватиме 4 км.

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