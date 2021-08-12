Украинские антиматериальные пехотные пушки выходят на рынок Аравийского полуострова (фото)

Пока что неизвестно, в какую именно страну отечественный "Завод Маяк" может начать поставлять вооружение. Но ему удалось адаптировать европейский вариант пушки к иному климату.

Специалисты "Маяк-Перспективы" (подразделение акционерного общества "Завод Маяк", разрабатывающее новые 14,5-30-миллиметровые пушки для Вооруженных сил Украины), вернулись из командировки на Аравийском полуострове. Как пишет Defense Express, целью их пребывания в одной из ближневосточных стран является введение в эксплуатацию адаптированных под местность пехотных пушек ПГ-14,5 ("Ночной хищник").

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По словам главы миссии, директора "Маяк-перспективы" и главного конструктора предприятия Александра Гордеева, новые пушки будут произведены с учетом геотактического профиля Аравийского полуострова (вариант под названием "Аравия. Desert Snake"). Местным заказчикам показали работу вооружения в рамках собственного учебно-практического курса "Тактика и стратегия современного антиматериального боя на основе боевого опыта пехотной пушки ПГ-14,5".

Основной задачей украинских производителей было адаптировать уже апробированный европейский вариант пушки к совершенно иному климату. Изменения коснулись проектирования баллистического охладителя.

Фото: Defense Express

На сегодняшний день, как утверждает главный инженер завода "Маяк", температура воздуха в пустыне днем составляет +46 градусов Цельсия, ночью — +38 градусов.

"Оператор пехотной пушки точно такого же теплоконтура, и при боевой работе профиль ПГ-14,5 остается в рамках холодного. ПГ-14,5 Desert Snake имеет рассчитанный баллистический охладитель, боевая работа которого не имеет теплового пятна на выходе в условиях аравийской пустыни", – отметил главный инженер.

Еще одним местным требованием к работе такого вида вооружения стала так называемая "маска бронирования антиматериальных целей". Здесь она, в отличие от украинских реалий, в большей степени представлена высокомобильными бронемашинами типа MRAP, а не более медленными, бронированными "низкими" целями, как советские или российские БТР, БМП и танки.

Фото: Defense Express

По словам Гордеева, отечественная пехотная пушка ПГ-14,5 Desert Snake может противостоять любому из местных видов вооружений, уверенно поражая их на расстоянии за пределами действия современных легких армейских тепловизорах, которые, как правило, видят цели на расстоянии до 1,5 км, в то время как у отечественной пушки этот параметр составляет от 2 до 3 тысяч метров.

В то же время информация о вероятных будущих поставках вооружения на Аравийский полуостров, как и, собственно, то, какая именно страна может начать их закупать, не разглашается.

Ранее сообщалось, что дочернее предприятие "Завод Маяк" — "Маяк перспектива" ведет разработку пехотных пушек для украинской армии 23 и 30 мм. Особенность пехотных пушек будет в том, что уже на расстоянии 700 метров звук ее выстрела не будет слышен, но при этом дальность стрельбы будет превышать 4 км.

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