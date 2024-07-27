"Боюсь за тил": Дикий оцінив емоційний стан цивільних, які лякаються ЗС РФ (відео)

Люди в тилу надто емоційно реагують на розміри російської армії та мобілізаційний ресурс ЗС РФ, зауважив ветеран АТО Євген Дикий. Він помітив у цивільних "нюні" і бажання "щось вирішити".

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Російська армія суттєво збільшилась у 2023 році, але вже у влітку 2024 вона відчуває нестачу живої сили. Цю ситуацію бачать бійці ЗСУ на лінії фронту, але не бачать цивільні в тилу. Про те, до чого призводить емоційна реакція цивільних на події російсько-української війни, ексначштабу підрозділу "Айдар" і ветеран АТО Євген Дикий розповів у інтерв'ю "24 каналу".

Дикий відповів на питання журналіста, якого цікавило, чи стан російської армії дозволить їй наступати до кінця літа 2024 року. Ветеран АТО пояснив, що активність ворога на фронті — це не трагедія. Водночас його особливо турбує тил, зокрема — настрої цивільних. Згідно з його оцінкою, люди в тилу не зважають на "математику війни", натомість керуються емоціями. Громадяни тривожаться через розміри ЗС РФ і через те, що росіяни начебто "нескінченні". Серед тиловиків почались розмови про закінчення війни, бо "треба щось вирішувати", пояснив ексвійськовий.

"Я зараз дуже боюсь за наш тил. Отут я бачу абсолютно неправильні настрої. Багато людей не дружать з математикою, натомість дружать з емоціями. В тилу пішли вже "нюні". Чим далі, тим більше зустрічаю, що "орки так можуть нескінченно, треба щось рішать", — пролунало в ефірі.

Зі слів волонтера АТО, на фронті дійсно "пекло", але бійці Сил оборони бачать, що ворог "зношується". Дикий навів деякі математичні оцінки щодо ситуації у ЗС РФ. З його слів, танків у росіян вистачить до наступного року, артилерія закінчується, хоч ворог і "насипає" у п'ять разів більше снарядів, ніж українці. Водночас, у російського командування не вистачає досвідчених солдатів для атаки, тому, наприклад, під Покровськом у атаку ідуть досвідчені російські військові, а під Вовчанськом — ненавчені солдати. На його думку, у 2023 році Москва набрала велику кількість мобілізованих і поки що все котиться за інерцією "як каток".

"Орки поступово, але зношуються і сточується. Так, нашим захисникам і захисницям теж вкрай важко, але вони там бачать, що міняється. Пік могутності їхньої армії вже пройшов", — сказав Дикий.

Зазначимо, у липні ЗМІ опублікували інтерв'ю голови ГУР Міноборони Кирило Буданов, який заявив про можливість нового наступу ЗС РФ. За оцінками розвідника, ворог може рушити вперед з північного напрямку. Тим часом аналітик Євгеній Істребін проаналізував виплати росіянам, яких вдалось заманити в армію. У деяких регіонах вони зросли у 5-10 разів і досягають мільйонів рублів. На думку аналітики, це свідчить про те, громадяни РФ не бажають іти в армію, тобто у Кремля закінчується резерв "добровольців" і треба думати про мобілізацію.

Нагадуємо, 18 липня західні експерти оцінили швидкість, з якою ЗС РФ втрачають гармати і САУ на російсько-українській війні. Тим часом 27 липня у соцмережах опублікували враження російського депутата від втрат кораблів у Чорному морі.