"Боюсь за тыл": Дикий оценил эмоциональное состояние гражданских, которые пугаются ВС РФ (видео)

Люди в тылу слишком эмоционально реагируют на размеры российской армии и мобилизационный ресурс ВС РФ, отметил ветеран АТО Евгений Дикий. Он заметил у гражданских "нюни" и желание "что-то решить".

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Российская армия существенно увеличилась в 2023 году, но уже летом 2024 года она испытывает недостаток живой силы. Эту ситуацию видят бойцы ВСУ на линии фронта, но не видят гражданские в тылу. О том, к чему приводит эмоциональная реакция гражданских на события российско-украинской войны, экс-начштаба подразделения "Айдар" и ветеран АТО Евгений Дикий рассказал в интервью "24 каналу".

Дикий ответил на вопрос журналиста, которого интересовало, позволит ли состояние российской армии наступать до конца лета 2024 года. Ветеран АТО объяснил, что активность врага на фронте — это не трагедия. В то же время его особенно беспокоит тыл, в частности — настроения гражданских. Согласно его оценке, люди в тылу не учитывают "математику войны", зато руководствуются эмоциями. Граждане тревожатся из-за размеров ВС РФ и из-за того, что россияне якобы "бесконечны". Среди тыловиков начались разговоры об окончании войны, потому что "надо что-то решать", пояснил экс-военный.

"Я сейчас очень боюсь за наш тыл. Тут я вижу совершенно неправильные настроения. Многие люди не дружат с математикой, зато дружат с эмоциями. В тылу пошли уже "нюни". Чем дальше, тем больше встречаю, что "орки так могут бесконечно, надо что-то решать", — прозвучало в эфире.

По словам волонтера АТО, на фронте действительно "ад", но бойцы Сил обороны видят, что враг "изнашивается". Дикий привел некоторые математические оценки относительно ситуации в ВС РФ. По его словам, танков у россиян хватит до следующего года, артиллерия заканчивается, хоть враг и "насыпает" в пять раз больше снарядов, чем украинцы. В то же время, у российского командования не хватает опытных солдат для атаки, поэтому, например, под Покровском в атаку идут опытные российские военные, а под Волчанском — необученные солдаты. По его мнению, в 2023 году Москва набрала большое количество мобилизованных и пока все катится по инерции "как каток".

"Орки постепенно, но изнашиваются и стачиваются. Да, нашим защитникам и защитницам тоже крайне тяжело, но они там видят, что меняется. Пик могущества их армии уже прошел", — сказал Дикий.

Отметим, в июле СМИ опубликовали интервью главы ГУР Минобороны Кирилл Буданов, который заявил о возможности нового наступления ВС РФ. По оценкам разведчика, враг может двинуться вперед с северного направления. Между тем аналитик Евгений Истребин проанализировал выплаты россиянам, которых удалось заманить в армию. В некоторых регионах они выросли в 5-10 раз и достигают миллионов рублей. По мнению аналитика, это свидетельствует о том, что граждане РФ не желают идти в армию, то есть у Кремля заканчивается резерв "добровольцев" и надо думать о мобилизации.

Напоминаем, 18 июля западные эксперты оценили скорость, с которой ВС РФ теряют пушки и САУ на российско-украинской войне. Между тем 27 июля в соцсетях опубликовали впечатления российского депутата от потерь кораблей в Черном море.