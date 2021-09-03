Ближний Восток и Польша: антиматериальная пушка "Ночной хищник" выходит на мировой рынок (фото)
Украинскую пушку смогли адаптировать под жаркий климат стран Ближнего Востока. Она способна уничтожать навесное оборудование любой бронетехники.
Украинской антиматериальной пушкой "Ночной хищник" заинтересовались в Саудовской Аравии, Йемене и ОАЭ. В скором времени пушка будет представлена в Польше, где проведут демонстрационные стрельбы. Об этом сообщает АрміяInform.
"Ночной хищник" — это бюджетный вариант крупнокалиберной винтовки для нейтрализации бронетехники, укрепленных позиций и других целей. На дистанции в 3-4 км она способна уничтожить на танке все навесное оборудование, в том числе приборы наблюдения.
"Современные производители танков оборудуют свою технику средствами активной защиты от противотанковых ракет, подкалиберных снарядов и тому подобное. Но ни один комплекс активной защиты не способен отреагировать на боеприпасы со сверхзвуковой скоростью", — отмечает главный конструктор завода "Маяк" Александр Гордеев.
Ныне вооружение адаптировали под использование при температурах, характерных для Аравийского полуострова, где днем температура может достигать 47 градусов по Цельсию. А благодаря особенностям конструкциям 20-тонный импульс от выстрела удалось нивелировать. Из "Ночного хищника" может стрелять человек весом в 50 кг. За 30 минут он может совершить 30 выстрелов.
В скором времени пушку покажут в Польше. Арабские Эмираты прозвали пушку "Змей пустыни".
Напомним, в начале августа стало известно, что пушки "Ночной хищник" выходят на рынок Аравийского полуострова.