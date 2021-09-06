Спустя 20 лет эксплуатации: ЦАХАЛ возвращает винтовки M4 вместо футуристичных Tavor (фото)
Израильские штурмовые винтовки, выполненные по схеме "булл-пап", были в армии последние 20 лет, и лишь некоторые бригады использовали М4 с классической компоновкой.
Израильские бригады ЦАХАЛа решили менять штурмовые винтовки типа "булл-пап" Tavor на американские винтовки М4. Об этом сообщает Israeil National.
Штурмовая винтовка Tavor позиционировалась как винтовка будущего, ее использовали в большинстве бригад последние 20 лет. Теперь, по информации СМИ, израильская армия начнет возвращать пехотные бригады на M4. Ныне в них используют Tar-21 и Micro-Tavor. Израильские штурмовые винтовки будут переведены в резервные бригады.
Основная причина замены — большая популярность американской винтовки в других армиях в силу того, что это "отличное оружие". Сообщается, что одна из бригад в скором времени уже перейдет на М4.
Отметим, что винтовка М4 используется в армии Израиля с 2001 года и первые 10 лет использовалась практических во всех пехотных подразделениях. С 2011 года многие бригады начали переход на Tavor, а М4 оставался в спецподразделениях, бригаде коммандос, а также двумя бригадами "Кфир" и "Цанчаним".
Tavor — штурмовая винтовка, выпускаемая концерном Israel Weapon Industries. В эксплуатации с 2001 года. Выполнен по схеме булл-пап. Это схема позволяет располагать спусковой крючок перед магазином и ударным механизмом за счет чего длина оружия сокращается без изменения длины ствола и потери в эффективности стрельбы.
Напомним, украинская антиматериальная винтовка "Ночной хищник" выходит на мировой рынок.
Отметим, ранее сообщалось, что в Грузии начнут производить штурмовые винтовки М4 на одном из предприятий.