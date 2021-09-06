Спустя 20 лет эксплуатации: ЦАХАЛ возвращает винтовки M4 вместо футуристичных Tavor (фото)

Израильские штурмовые винтовки, выполненные по схеме "булл-пап", были в армии последние 20 лет, и лишь некоторые бригады использовали М4 с классической компоновкой.

Израильские бригады ЦАХАЛа решили менять штурмовые винтовки типа "булл-пап" Tavor на американские винтовки М4. Об этом сообщает Israeil National.

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Штурмовая винтовка Tavor позиционировалась как винтовка будущего, ее использовали в большинстве бригад последние 20 лет. Теперь, по информации СМИ, израильская армия начнет возвращать пехотные бригады на M4. Ныне в них используют Tar-21 и Micro-Tavor. Израильские штурмовые винтовки будут переведены в резервные бригады.

Основная причина замены — большая популярность американской винтовки в других армиях в силу того, что это "отличное оружие". Сообщается, что одна из бригад в скором времени уже перейдет на М4.

[ + – ] M4 Фото: Gunportal

Отметим, что винтовка М4 используется в армии Израиля с 2001 года и первые 10 лет использовалась практических во всех пехотных подразделениях. С 2011 года многие бригады начали переход на Tavor, а М4 оставался в спецподразделениях, бригаде коммандос, а также двумя бригадами "Кфир" и "Цанчаним".

[ + – ] TAR-21 Фото: Википедия

Tavor — штурмовая винтовка, выпускаемая концерном Israel Weapon Industries. В эксплуатации с 2001 года. Выполнен по схеме булл-пап. Это схема позволяет располагать спусковой крючок перед магазином и ударным механизмом за счет чего длина оружия сокращается без изменения длины ствола и потери в эффективности стрельбы.

Напомним, украинская антиматериальная винтовка "Ночной хищник" выходит на мировой рынок.

Отметим, ранее сообщалось, что в Грузии начнут производить штурмовые винтовки М4 на одном из предприятий.