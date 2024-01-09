На озброєння Франції та Бельгії надійшов новий легкий кулемет FN Evolys (відео)

Експерти зазначають, що кулемет забезпечує вогневу міць в умовах сучасних міських боїв, водночас в експлуатації він нагадує штурмову гвинтівку внаслідок невеликої ваги.

Related video

У мережі було опубліковано кадри стрільби з нового легкого кулемета Evolys калібру 7.62 мм від бельгійської збройової компанії FN Herstal, який незабаром надійде на озброєння Франції та Бельгії. Відео було опубліковано 6 січня в мережі X аналітик і оборонний консультант.

Коментуючи відеоролик, оглядачі Army Recognition пишуть, що кулемет розроблений у двох калібрах — 5,56x45 мм НАТО і 7,62x51 мм НАТО, і водночас його вага значно нижча за сучасні стандартні кулемети — Evolys важить близько 6,3 кг.

Розроблення надлегкого кулемета FN Evolys компанією FN Herstal розпочалося 2021 року і відкрило, як висловилися оглядачі, нову главу в історії компанії. Уже у вересні 2021 року кулемет було вперше представлено публіці на виставці Defence and Security Equipment International у Лондоні, і того ж місяця він надійшов у виробництво.

На думку експертів, кулемет являє собою інноваційну розробку в галузі легкого озброєння, яке покликане задовольнити вимоги в умовах сучасних міських боїв.

"Зброя поєднує в собі вогневі можливості кулемета зі стрічковим живленням з ергономікою і балансом штурмової гвинтівки. Ця зброя вирізняється відкритою інноваційною архітектурою та унікальними особливостями", — підкреслюють експерти.

Технічні особливості

FN Evolys був розроблений, щоб посилити вогневу міць, яку може забезпечити один боєць, а не покладатися на базовий вогонь загону. При розробці використовували 3D-друк і полімери для зниження ваги, що дало змогу зробити його на 30% легшим за конкуруючі кулемети.

Він використовує перевірену часом газовідвідну автоматику, відкритий затвор і має короткий хід газового поршня. Зброя компактна і легка — близько 5,5 кг для калібру 5,56 мм і 6,3 кг для калібру 7,62 мм і в експлуатації нагадує штурмову гвинтівку.

Важливо

Заміна легендарної Barrett: спецназ США можуть озброїти новими гвинтівками ELR-SR (фото)

Кулемет оснащений двостороннім перекладачем вогню, довгою цільною планкою Пікатінні, ствольною коробкою M-LOCK і нижньою планкою Пікатінні. Передбачено встановлення глушника. Крім того, зброя має запатентований механізм бічної подачі патронів для зручності заряджання. Зменшена вага і чудовий баланс дають змогу вести вогонь із будь-якого положення, полегшуючи перехід між різними вогневими позиціями, зазначили експерти.

Усі ці характеристики роблять зброю привабливою для збройних сил Франції та Бельгії, а в перспективі кулемет пройде випробування в британській армії та армії США в рамках програми Next Generation Squad Weapon.

Раніше повідомлялося, що армія США в рамках програми Next Generation Squad Weapon (NGSW) у 2024 році планує озброїти деякі підрозділи кулеметами XM250. Цей крок свідчить про твердий намір американських сил використовувати новий калібр 6,8х51 мм у своїх майбутніх штурмових гвинтівках і кулеметах.