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Льотчиків РФ озброюють пістолетами-кулеметами ПП-2000: наскільки ефективна зброя (фото)

Пістолет-кулемет ПП-2000
Фото: Відкриті джерела | Пістолет-кулемет ПП-2000 для льотчиків ПКС РФ

З одного боку, пістолет-кулемет є компактною і легкою зброєю, що має прийнятну купчастість стрільби. Однак у ньому застосовується менш потужний патрон, ніж в автомата, який має не пробивну, а зупиняючу дію.

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Російські льотчики, які беруть участь у бойових діях на території України, дали оцінку пістолету-кулемету ПП-2000, який входить до переносного аварійного запасу (ПАЗ). Як повідомив російський профільний сайт "Военное обозрение", льотчики ПКС РФ позитивно відгукуються про цю зброю, проте залишається під питанням доцільність бойового застосування ПП-2000 з урахуванням його характеристик.

Пістолет-кулемет передали в Повітряно-космічні сили (ПКС) РФ для дослідної експлуатації 2021 року, а за два роки зброю остаточно занесли в ПАЗ льотчиків бойової авіації.

"Льотчики позитивно відгукуються про зброю — вона компактна, з хорошою купчастістю, водночас має істотно більшу забійну дальність, ніж у пістолета", — пишуть російські пропагандисти.

Тим часом у мережі ще 2017 року було опубліковано інтерв'ю з директором філії АТ "Конструкторське бюро приладобудування" і представником "Ростеха" Олексієм Сорокіним, який розкрив деякі особливості зброї.

пістолет кулемет ПП-2000 Fullscreen
пістолет кулемет ПП-2000 Fullscreen

Насамперед було зазначено, що ПП-2000 розробляли для ведення ближнього бою і як особисту зброю самооборони для загонів спецпризначенців та інших силових структур. Фактично ця зброя спочатку не була призначена для експлуатації в польових умовах широкомасштабного військового конфлікту, де до стрілецького озброєння ставлять дещо інші вимоги.

ПП-2000 — переваги та недоліки

Отже, пістолет-кулемет розроблений під набій 9Х19 мм, може використовувати всі патрони цього калібру, зокрема бронебійні підвищеної потужності 7Н21 і 7Н31. Маса зброї — 1,4 кг, магазин на 20 патронів. ПП-2000 має складаний приклад — у складеному стані довжина зброї становить 350 мм, у розкладеному вигляді — 582 мм.

Конструкція пістолета-кулемета передбачає стрільбу з правої й лівої руки, оскільки рукоятку затвора і кнопку засувки магазину можна перевстановити на будь-який бік.

Зброя досить компактна, легка, добре керована і має низьку віддачу. Однак якщо вірити словам Сорокіна, то в ПП-2000 використовується менш потужний патрон, ніж в автоматах. Це наслідок того, що зброя все ж призначена для силовиків, які діють у міських умовах.

"У ньому застосовується патрон не такий потужний, як автоматний. Щоб при вогневому контакті випадкова куля не вбила сторонню людину, перехожого. Куля ПП-2000 швидко втрачає енергетику, руйнується при влучанні в перешкоду, тому більш безпечна, ніж куля звичайного автомата", — зізнається Сорокін.

За його словами, куля має не пробивну, а зупиняючу дію, і при влучанні не пробиває ціль, а розплющується об перешкоду. Якщо ж застосовувати патрон 7Н31, то за даними розробників, він може пробити 8-мм титанову пластину з 10 метрів.

ПП-2000 Fullscreen

Ще однією особливістю ПП-2000 є те, що затвор зброї виступає з корпусу над стволом, для його зведення потрібно натиснути пальцем на передній торець частини, що виступає. Якщо перед цим з нього вели інтенсивний вогонь, то ствол розжарюється і може обпалити руку при спробі його перезарядити.

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Загалом Сорокін зазначив, що якщо порівнювати ПП-2000 з такими зразками, як MP-5 від Heckler & Koch, то навряд чи російська розробка матиме перевагу.

"ПП-2000 — один із найбільш малогабаритних і легких. Але говорити, що він когось сильно перевершує, я не можу, перш ніж побачу, на чому ґрунтуються високі оцінки", — підкреслив Сорокін.

Раніше повідомлялося, що концерн "Калашников" запустив у серію модернізований автомат АК-12, і вже в січні 2024 року почнуться перші постачання в російські збройні сили. Було зазначено, що конструктори провели доопрацювання з урахуванням бойових дій в Україні, щоб зброя була зручною, надійною та ергономічною.