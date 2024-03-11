Кілька рядів завдовжки 2000 км: Зеленський розповів про плани щодо фортифікацій

За словами президента України, завдання з будівництва оборонних споруд хоч і масштабне, але проходить хорошими темпами.

В Україні зводять три смуги оборонних рубежів довжиною дві тисячі кілометрів. Про це 11 березня повідомив президент України Володимир Зеленських за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За словами президента, прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив звіт про темпи зведення нових оборонних рубежів.

"Захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів — масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на своєчасне завершення", — зазначив глава держави.

Крім того, президент заслухав детальні доповіді від командування про ситуацію на полі бою. Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова і глави Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним. Фактичне і майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво.

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров показав, як відбувається будівництво фортифікацій в області. Військові та цивільні підрядники працюють цілодобово над встановленням "зубів дракона", бетонних укриттів, траншей і вогневих позицій.

Нагадаємо, 12 лютого кабмін не виділив гроші на споруди для оборони Запорізької області. Відомо, що планувалося закупити 45 тисяч "зубів дракона" на загальну суму 88,5 млн гривень. Згідно з документацією, весь товар мали поставити до середини березня.