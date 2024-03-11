Обставини деградують: в РФ відкинули ідею Китаю заборонити превентивні ядерні удари
За словами російських дипломатів, потрібен "комплексний підхід", тому що відносини між ядерними державами різко загострилися.
Пекін закликав ядерні держави укласти угоду, яка передбачає відмову від завдання удару першими. В МЗС РФ на таку пропозицію відповіли відмовою. Про це повідомляє РБК.
У цій сфері всі заходи треба розглядати в комплексі, пояснили російські дипломати у відповідь на пропозицію про відмову від попереджувальних ядерних ударів.
Ідею "китайських партнерів", пояснили в російському МЗС, потрібно "розглядати в загальному контексті воєнно-політичних реалій і у взаємозв'язку з іншими значущими факторами".
За словами дипломатів, "комплексний підхід" потрібен, тому що обставини у світі продовжують деградувати, а відносини між ядерними державами різко загострилися. Водночас пояснюється, що до будь-яких ініціатив Китаю ставляться з "увагою та повагою".
Представники КНР запропонували укласти новий договір між країнами, що володіють ядерною зброєю, в лютому.
Керівник департаменту з контролю зброї в МЗС Китаю Сунь Сяобо тоді покликався на те, що країни з найсильнішою військовою міццю знову й знову порушують домовленості, формують блоки й угруповання, що завдає шкоди стратегічному балансу та стабільності.
Вимогу звільнити світ від загрози застосування ядерної зброї Сяобо назвав "справедливою та розумною".
Нагадаємо, що РФ, Іран і Китай погодили спільні військові навчання з флотом і авіацією.
Також повідомлялося, що китайські військові уражають цілі FPV-дронами на навчаннях.