РФ втратила майже 300 тисяч військових в Україні, але час грає на її користь, – розвідка США

Окупанти виграють від невизначеності з приводу того, на яку допомогу союзників надалі може розраховувати Україна.

Близько 300 тисяч військових втратила РФ у загарбницькій війні проти України, але час починає грати на її користь. Про це йдеться у доповіді розвідувальної спільноти США.

Фахівці вказали термін casualties, що використовується на позначення і безповоротних, і санітарних, різної бронетехніки та тисяч танків Розвідка констатує, що очільник Кремля Володимир Путін не зміг втілити свій початковий задум і окупувати усю територію України. Армія РФ наразі зіткнулася з нестачею особового складу. Війська РФ виснажені, у них низький моральний дух. Розвідка прогнозує, що ці проблеми тільки посилюватимуться.

Російські окупанти змогли зірвати літні контрнаступальні операції України. На їхню думку, ситуація починає грати на користь Росії. Російський ОПК поступово нарощує виробництво на підприємствах далекобійних засобів ураження, артилерії та іншої зброї, яка дозволить РФ тривалий час витримувати бойові дії високої інтенсивності.

Також в огляді йдеться про те, що Москва й надалі отримує незначні, але постійні успіхи на полі бою з кінця 2023 року. Окупанти виграють від невизначеності з приводу того, на яку допомогу союзників надалі може розраховувати Україна.

"Президент Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території", – йдеться у повідомленні.

Розрахунок для перемоги цій у війні працює і західна, зокрема американська допомога для України є обмеженою. Це сприяє думкам в Кремлі щодо подальших успішних дій.

Нагадаємо, 12 березня розвідка США повідомила, що Китай посилює зв'язки з РФ на тлі боїв в Україні. За даними Розвідувальної спільноти, китайський експорт товарів, які можуть використовувати у військових цілях, з 2022 року збільшився більш ніж утричі.