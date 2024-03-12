"Це перший крок": США відреагували на пропозицію Польщі підвищити витрати на оборону НАТО

Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що наразі близько двох третин країн НАТО тримають витрати на оборону на необхідному рівні.

Спершу необхідно, щоб усі країни, які входять до складу НАТО, досягли показника у 2% від ВВП на безпеку та оборону. Про це на брифінгу сказав Метью Міллер, речник Держдепу, який прокоментував заяву польського президента Анджея Дуди стосовно того, що варто підвищити мінімальні витрати на оборону в НАТО.

Американський представник зазначив, що наразі близько двох третин країн НАТО тримають витрати на оборону на цьому рівні. Він наголосив на тому, що потрібно спершу виконати цю норму.

"Думаю, що це перший крок ", – додав представник Держдепу.

Збільшення витрат країнами НАТО та заява Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда провів перемовини з керівником Білого дому Джо Байденом, під час яких оголосив відповідну пропозицію країнам-членам блоку підвищити мінімальний показник фінансування оборони до 3% від ВВП. Варшава має намір значно посилити східний фланг Північноатлантичного альянсу, враховуючи війну Росії проти України.

Під час виступу перед зустріччю з керівниками уряду Дуда заявив, що планує запропонувати ідею щодо підвищення порогу відповідних витрат на сферу оборони з 2% до 3%. Президент Польщі переконаний, що ні в кого не виникне бажання здійснювати атаку, коли НАТО і сильні держави здатні забезпечити захист своїх кордонів.

Ця пропозиція була озвучена після заяви кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа. Американський політик критикував країни, які не виконують взяті на себе зобов'язання щодо витрат на оборону Альянсу.

Нагадаємо, 12 березня розвідка США заявила, що РФ втратила майже 300 тисяч військових в Україні, але час грає на її користь. Окупанти виграють від невизначеності з приводу того, на яку допомогу союзників надалі може розраховувати Україна.