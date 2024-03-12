Зарплата від 35 тисяч і новий збір: у Раді анонсували можливе бронювання від мобілізації

За словами нардепа Дмитра Наталухи, модель, запропонована ОП, передбачає встановлення порогу в 35 000 гривень. Друга модель розробляється комітетом і пропонує стягування додаткового військового збору за кожну заброньовану людину, незалежно від її заробітної плати.

У Верховній Раді обговорюють дві різні моделі законопроєкту про запровадження економічного бронювання від загальної мобілізації. Про це розповів голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха комітету в інтерв'ю "Суспільному".

Одна з моделей, запропонована Офісом президента, передбачає встановлення порогу в 35 000 гривень. Інша модель розробляється комітетом з питань економічного розвитку, і вона пропонує справляння додаткового військового збору за кожну заброньовану людину, незалежно від її посади, заробітної плати чи інших критеріїв.

Чим відрізняються запропоновані моделі

За словами Наталухи, ці дві моделі мають суттєві відмінності між собою. Перша модель не включає в себе фізичних осіб-підприємців. Друга модель, своєю чергою, передбачає, що частина коштів, зібраних у вигляді військового збору, буде спрямована до місцевих бюджетів, а не прямо до Збройних сил України.

"Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися, 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата в армії, яка на сьогодні становить трохи більше ніж 20 тис. грн", — наголосив Наталуха.

Однак народний депутат вважає, що така ініціатива може бути сприйнята суспільством "досить неоднозначно".

"Що ці всі закиди, які ми час від часу чуємо від опонентів мобілізації, про те, що мало того, що там забрали до війська, ще й дали таку зарплату, яка не дає змоги прогодувати сім'ю, це посилить їхні аргументи, нам би цього дуже не хотілося. З іншого боку, є позитивний аспект, ця модель відбілює заробітні плати, які сплачуються в конвертах. Може бути таке абсолютно, що дуже багато цих зарплат із конвертів перейдуть у білу зарплату, щоб забронювати співробітників", — сказав Наталуха.

Він зазначив, що основна мета моделі збільшеного військового збору полягає не в тому, щоб "відбілити" зарплати, а в накопиченні та мобілізації фінансових ресурсів, насамперед на підтримку Збройних сил України. За його словами, збільшення розміру військового збору дасть змогу спрямувати зібрані кошти винятково на потреби армії, без розосередження їх на місцеві бюджети чи інші фонди.

По-друге, згідно з Наталухою, модель, розроблена депутатами, передбачає можливість бронювання також фізичних осіб-підприємців.

"І третє, у нас немає критерію щодо мінімальних зарплат, посад, що напевно дає змогу говорити про те, що ми не створюємо цього дисбалансу, тобто формально, якщо ти не воюєш і тебе забронювали за 20 тис. гривень, то можна абсолютно адекватно сказати, що ти платиш 20 тис. гривень за когось, хто воює", — сказав він.

Нардеп зазначив, що під час публічного виступу прем'єр-міністра з цього питання звучали досить загальні заяви, які не супроводжувалися конкретними уточненнями.

"Що стосується нашої моделі, я впевнений, що до кінця поточного місяця буде представлено відповідний законопроєкт у Верховній Раді України. Він буде незалежним від законопроєкту про мобілізацію", — додав Наталуха.

На його думку, законопроєкт про мобілізацію має розроблятися окремо, з мінімальною кількістю спірних питань, щоб мінімізувати ризик його блокування.

"Ми підтримуємо ідею мобілізації, але вважаємо, що економічне бронювання допоможе забезпечити її фінансування, що своєю чергою прискорить ротацію і демобілізацію наших солдатів", — підсумував нардеп.

Бронь від мобілізації для тих, хто отримує від 35 тисяч гривень

11 березня нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що Кабінет міністрів України розробляє нову систему мобілізації, яка враховуватиме рівень заробітної плати для бронювання від військової служби. Зокрема, Кабмін розглядає можливість бронювання для підприємців та IT-фахівців, а також чиновників і поліцейських. Також до цієї категорії можуть потрапити громадяни, які отримують зарплату від 35 000 грн.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує внести зміни до системи бронювання військовозобов'язаних громадян від мобілізації.