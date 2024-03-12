Рейд РДК у Бєлгородській і Курській областях: в Міноборони РФ повідомили про відбиття атаки

У російському відомстві заявили, що їх військові нібито відбили всі удари і "факти порушення кордону не фіксувалися".

Підрозділи російських Збройних сил разом з представниками підрозділів прикордонних служб ФСБ РФ нібито не дозволили українським військовим прорватися у Курську та Бєлгородську області Росії. Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства оборони Росії.

Зазначається, що приблизно о 3 ночі за Москвою відбулися обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, після чого нібито українські військові, застосувавши танки та броньовані машини, спробували потрапити на територію РФ відразу за трьома напрямками неподалік населених пунктів Одноробівка, Недаріївка та Нехотєєвка.

Також зазначається, що нібито всі атаки українських військових відбили представники Збройних сил РФ. Для завдання удару по противнику росіяни застосували авіацію, артилерію та ракетні війська. В Міноборони Росії зауважили, що внаслідок активних дій підрозділів прикриття Держкордону та прикордонників українські війська зі значними втратами було відкинуто. Факти порушення державного кордону не фіксувалися.

При цьому в оборонному відомстві РФ відзвітували про знищення біля Одноробівки близько 60 українських бійців. Також неподалік Нехотіївки нібито ліквідовано два танки та БТР, а біля Сподарюшино знищено два танки.

Водночас в Міноборони РФ повідомили, що з 8:00 до 8:25 за московським часом вдалося відбити чотири атаки Збройних сил України, які зробили спробу прориву на прикордонну територію біля села Тьоткіне Курської області. Наголошується, що українські війська нібито зазнали значних втрат і були змушені відійти.

Нагадаємо, що сьогодні представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов наголосив, що операцію РДК було розпочато за ініціативи добровольчих батальйонів, які діють самостійно та складаються з росіян. З перехоплень зрозуміло, що "жорсткі бої" у Білгородській області викликали паніку.

Також нагадаємо, що сьогодні, 12 березня, батальйон російських добровольців з ЛСР виявив ворожу бронетехніку, яка ховалася між деревами посеред села. Далі машина спалахнула, причому зараз невідомо, чим саме по ній атакували.