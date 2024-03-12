"Можна викреслювати": стало відомо, що вибухало в окупованому Бердянську

Зараз українське підпілля встановлює куди повезли поранених та ліквідованих окупантів, розповів радник мера Маріуполя.

В окупованому Бердянську на Запоріжжі прилетіло в склад з боєкомплектом окупантів. Про це в своєму телеграм-каналі 12 березня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Уточнення. Склад з БК можете мінусувати з району аеропорту. Наші очі всюду переказують привіт та виказують подяку Бердянським партнерам. По "хорошим русским" мають бути цифри ближче до вечора або зранку", — написав він.

Петро Андрющенко зауважив, що зараз з’ясовується інформація, куди повезли поранених та ліквідованих окупантів.

Вранці 12 березня Петро Андрющенко повідомив, що вибухнуло у районі аеропорту Бердянська. Летовище розташоване на північ від окупованого міста. Відстань до підконтрольної Україні території — близько 90 км.

Нагадаємо, що в окупованому Бердянську 6 березня ліквідовано колаборантку Світлану Самойленко, яка організовувала псевдовибори на окупованих територіях Запорізької області. Після окупації міста у 2022 році Самойленко добровільно пішла на співпрацю з росіянами, внаслідок чого отримала місце в окупаційній адміністрації міста.

Раніше повідомлялося, що українські захисники ліквідували на фронті ворожий багатофункціональний високомобільний ЗРК "Бук-М1". Кадрами з поля бою поділилися Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.