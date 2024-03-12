Зеленський назвав країни, до яких Путін може розпочати вторгнення

На думку президента, основна мета Кремля полягає у збільшенні кількості дестабілізаційних точок у світі.

Російський президент Володимир Путін навряд чи наважиться на використання ядерної зброї по інших країнах світу. Однак більш ймовірним слід вважати його вторгнення у ці країни. Таку думку в інтерв'ю журналістам BFM TV та Le Monde озвучив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, глава української держави висловився стосовно сценарію, згідно з яким Путін може прийняти рішення застосувати ядерну зброю.

На думку Зеленського, якщо людина так любить життя та постійно озвучує погрози про використання ядерної зброї, то насправді мова йде про його риторику відносно інших країн. Для прикладу президент навів таку ядерну державу, як Франція. Саме тому Зеленський вважає несерйозними погрози щодо ядерної зброї на адресу держави, яка володіє ядерною зброєю, чи країнам-членам НАТО, яких захищають ядерні держав. Саме тому, за словами Володимира Зеленського, він не вірить в вірогідність ядерного удару РФ по інших державах. Натомість президент України переконаний у вірогідності вторгнення Росії до інших держав, зокрема шляхом військової операції.

За словами Зеленського, у Путіна є розуміння того, що у разі його вторгнення до іншої країни НАТО, послідовного ядерного удару не буде, оскільки ядерний удар будь-якої держави по іншій державі з ядерним потенціалом призведе до ядерної війни. В такий варіант розвитку подій президент України не вірить.

Також він переконаний, що президент Росії може провести сухопутну операцію відносно балтійських держав, які є членами НАТО, або Молдови. Також Володимир Зеленський не виключає дестабілізацію Росією Казахстану, тому що це допоможе вести діалог з Китаєм. В цілому плани Володимира Путіна, вважає український президент, є цілком зрозумілими – зробити так, щоб у світі було багато дестабілізаційних точок, бо це посилить його позицію на переговорах. Російському лідеру не обов'язково домогтися знищення тієї чи іншої держави світу. Насправді переговори можуть початися в разі її дестабілізації й окупації певної частини території цієї держави, вважає Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 10 березня стадо відомо про підготовку Вашингтоном відповіді на ядерний удар по Україні.

До того ж 1 березня у НАТО заявили про відсутність безпосередньої загрози використання Росією ядерної зброї.