"Ми володіємо ініціативою, а армія РФ задкує": доброволець ЛСР про бої під час рейду

Добровольці Легіону кажуть, що цього разу добре підготувалися і вибрали найзручніші ділянки кордону для заходу. Зараз відбуваються бойові зіткнення, ситуація дуже динамічно розвивається.

Бійці Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" просуваються в Курській і Бєлгородській областях. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

За його словами, російські добровольці вирішили "реалізувати своє конституційне право на голосування" у РФ.

"Ось позаду мене стоїть інструмент (автомат − ред.), за допомогою якого російські добровольці вирішили віддати свій голос. Ми віддаємо свій голос за Росію без Путіна, за звільнення Росії від Путіна. Ми — громадяни Росії, ми йдемо до себе додому, щоб звільнити нашу Батьківщину від диктатури", — сказав він.

Доброволець додав, що ЗС РФ не очікували на появу об'єднаних сил у двох областях Росії. Там зараз тривають бої й ініціатива зараз на боці добровольців.

"Ми добре підготувалися, вибрали найзручніші ділянки кордону для заходу і зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ. Зараз відбуваються бойові зіткнення, ситуація дуже динамічно розвивається, буквально кожні пів години − годину якісь нові географічні назви з'являються. Ми не будемо їх називати, поки що ми повністю володіємо ініціативою − армія РФ задкує. Подивимося, як розвиватиметься ситуація далі", — сказав він.

Боєць Легіону "Свобода Росії" зазначив, що місцеві жителі правильно реагують на ситуацію — вони ховаються в підвалах. Зокрема, він зазначив, що ховатися вони мають саме від ЗС РФ, які стріляють по будинках цивільних, коли їм здається, що там ховаються добровольці.

"Після кожного такого рейду на територію Росії до нас великий сплеск охочих приєднатися, зокрема, з прикордонних областей − Курської, Брянської та Бєлгородської" — сказав він.

Барановський закликав росіян приєднуватися до них або надавати інформацію про військові об'єкти, місця дислокації військової техніки та російського війська.

Нагадаємо, що ЛСР заявив, що взяв під контроль Тьоткіно в РФ. Росіяни втікали полями з позицій в невідомому напрямку від російських добровольців і кидали техніку.

Раніше "Сибірський батальйон" заявив про просування вздовж лісового масиву і запеклі бої на території Росії. Російські воєнкори підтверджують активні бої на кордоні. Добровольці проривалися силами броньованих маневрених груп, піхоти і легкої техніки.

Фокус раніше писав про успішність рейдів проукраїнських сил у РФ. Добровольці мають посіяти хаос і паніку, порушити лінію оборони і відвернути російські сили від лінії фронту.