"РФ не знає, якими будуть наші наступні дії": в чому сенс операції РДК і ЛСР під Бєлгородом

"Російський добровольчий корпус" ще 8 червня визнав, що виконав свою місію й залишив територію РФ. Фокус поговорив з експертом Олександром Краєвим, навіщо була потрібна операція в Бєлгородській області, що Україна отримала в результаті цього та чого тепер боїться Росія.

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Місяць тому, 22 травня, на територію Бєлгородської області РФ зайшли озброєні формування. Пропагандистські ЗМІ країни-агресора відразу назвали їх "диверсійно-розвідувальною групою ЗСУ". Але, як зʼясувалось, рейд проводився силами "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР). Їм не просто вдалося зайти та закріпитися в Новій Таволжанці, але й захопити трофеї, ліквідувати російських офіцерів і взяти полонених. 8 червня в Telegram-каналі бійців зʼявився допис про те, що "місія виконана". Добровольці завершили рейд і залишили територію Росії.

Фокус поговорив з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики "Українська призма", навіщо була потрібна операція під Бєлгородом, які бенефіти отримала Україна завдяки рейду РДК та ЛСР та чого тепер боїться Кремль.

Цілі рейду в Бєлгородську область

Насамперед Краєв зазначає, що бійці РДК та ЛСР відразу окреслили свою операцію як рейд. Це значить, що від початку це планувалось саме як короткострокове вторгнення на територію супротивника. Захопити й утримувати цей регіон не було головним завданням, натомість бійці ставили перед собою інші цілі — зокрема, посіяти хаос і паніку в стані ворога, порушити лінію оборони РФ, відвернути сили від фронту тощо.

"Якщо оцінювати цю операцію дійсно як класичний рейд, то місія виконана на 100%. До того ж операцію провели з мінімальними втратами", — говорить експерт.

Хаос і паніка

Найголовніше, чого вдалось досягти російським добровольцям, що воюють на боці України, — спровокувати сумʼяття у стані ворога.

"Вони [РДК і ЛСР] посіяли хаос і паніку. Не тільки серед місцевого населення, але, в першу чергу, серед військових і командування", — наголошує Краєв.

Хоч рейд і завершився, але досягнутий результат не можна вважати короткостроковим, впевнений експерт. Нерозуміння того, що відбувається, так і залишилось на рівні військового командування в регіоні. Особливо яскраво це проявляється у питаннях планування, яке тепер майже неможливе з російського боку.

Українці вже не очікують, що населення країни-агресора нарешті протверезіє та вийде на вулиці, щоб постати проти панівного режиму. Але рейд добровольців змусив росіян все ж задуматись про те, що їх "цар" не всесильний. Що Володимир Путін так само помиляється, зазнає поразок і не розуміє, що робити далі, щоб захистити власні території. Навіть якщо це не призводить до відкритого бунту, то створює розбрід всередині самої країни, а це Україні тільки на руку.

Відвернути сили від фронту

Вже наступного дня після початку рейду стало відомо, що Росія перекидає частину своїх військ з України до власних територій, щоб спробувати їх захистити. Користь від цього для ЗСУ очевидна — ворог змушений розпорошити власні сили, послабивши свої позиції на полі бою.

Як пояснює експерт, навіть тепер росіяни не можуть повернути забрані частини назад до України, бо мають охороняти кордон. Непередбачуваність першого рейду поставила їх перед фактом, щоб він може так саме неочікувано повторитись.

"Що ми отримали? Фронт росіян суттєво розширився — буквально на сотні кілометрів, бо тепер вони мають слідкувати не тільки за прямою лінією боєзіткнення на сході та на півдні України, а й за своїм кордоном", — підкреслює Краєв.

Не знають, що буде далі

Довгий час Кремль вважав, що весь потенціал України зосереджений на лінії боєзіткнення. Плюс є українська диверсійна діяльність і якісь технічні переваги завдяки техніці, що була передана партнерами. Рейд РДК і ЛСР показав, що бойові дії можуть також проводитись на території самої Російської Федерації.

"Тепер росіяни не знають, звідки їм чекати наступного удару. Коли і як саме він буде нанесений. Тому з цієї точки зору ми зруйнували процес прийняття рішень і процес планування російської оборони. Це дуже і дуже велике досягнення", — наголошує експерт.

Україна порушила усталений порядок речей і створила нові "правила гри", додає Краєв. І Москва до цього виявилась не готова.

Володимир Путін 13 червня визнав, що не був готовий до подій у Бєлгороді. "Можна було краще підготуватися", — зазначив він на зустрічі з військкорами.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтервʼю Фокусу російський доброволець розкрив деталі рейду в Бєлгородську область. За його словами, бійці давно діють глибоко в тилу РФ, здійснюючи диверсії на відстані 1000 км від державного кордону з Україною.

Фокус також детально розказував про те, що відомо про "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії".