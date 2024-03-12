У Харкові запрацювали блокпости, в місті затори: мер пояснив, що відбувається (відео)

За інформацією місцевих ЗМІ, місто паралізувало через відновлення роботи величезної кількості блокпостів. Мер Терехов зазначив, що все відбувається "планово".

У вівторок, 12 березня, зранку у Харкові та передмісті з'явилися затори на дорогах через відновлення значної кількості блокпостів. Про це повідомляє видання Kharkiv Today.

Блокпости також відновлено на під'їздах до міста — крім тих, що були на початку повномасштабного вторгнення Росії, обладнано ще й нові. Представники поліції та подекуди бійці територіальної оборони перевіряють документи, просять відкрити багажники. Через це на багатьох дорогах утворилися великі затори.

"Місто паралізовано. Не можна нікуди вчасно доїхати. Зверніть увагу при плануванні поїздок. У нас блокпост поставили прямісінько на мосту, ніколи його там не було. Через це довжелезний затор в обидва боки. Водіїв масово просять показати документи, відкрити багажники. Усе чемно, але без пояснення причин", — повідомив водій Сергій Калінін.

За інформацією Kharkiv Today, це не навчання СБУ, бо вони завжди завчасно попереджають про антидиверсійні заходи.

"Навчання проходять за ініціативою Оперативного угруповання військ "Харків". Вони триватимуть кілька днів", — уточнили у виданні.

Містян заспокоює харківський міський голова Ігор Терехов, який в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що у Харкові 12 березня розпочалися планові військові навчання.

"Хочу заспокоїти харків’ян, бо сьогодні розпочалися планові навчання військових, що стосуються блокпостів. Тому прошу бути спокійними, нічого страшного не трапилось. Це навчання, які проводимо через певні періоди часу. Все планово", — поінформував мер.

Нагадаємо, за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні зводять три смуги оборонних рубежів довжиною дві тисячі кілометрів.

Також раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров показав, як відбувається будівництво фортифікацій в області. Військові та цивільні підрядники працюють цілодобово над встановленням "зубів дракона", бетонних укриттів, траншей і вогневих позицій.