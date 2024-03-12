В літаку Іл-76, який впав в РФ, перебували оренбурзькі льотчики, — губернатор

Внаслідок інциденту загинули 16 осіб. За однією з версій, на борту могли бути ще кілька незареєстрованих пасажирів

Оренбурзькі льотчики загинули внаслідок авіатрощі Іл-76 в Іванівській області в Росії. Про це повідомив губернатор Оренбурзької області Денис Паслер.

"Важкі новини прийшли сьогодні з Іваново. Розбився військово-транспортний літак Іл-76, що базувався в Іванівській області. Це велика втрата для всієї країни та наших Збройних Сил. На борту за фатальним збігом обставин були й оренбурзькі льотчики", — написав він.

Гуернатор зазначив, що оренбурзькі льотчики остаточно виконали обов'язок перед Батьківщиною.

Падіння Іл-76 в Іванівській області

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо про падіння військово-вантажного літака Іл-76 у Іванівській області. Літак базувався у Твері. На місці падіння свідки побачили стовп чорного диму, а до моменту "приземлення" помітили вогонь під крилом повітряного судна.

Внаслідок падіння літака Іл-76 загинули 16 осіб. За однією з версій, на борту могли бути ще кілька незареєстрованих пасажирів.

В Міноборони РФ підтвердили падіння Іл-76 на відстані 700 км від кордону України. Серед уламків відшукали тіла 10 осіб.