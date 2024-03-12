Бронювання від мобілізації можуть отримати всі поліцейські, — нардеп (відео)

За словами народного депутата Сергія Демченка, йдеться саме про всі категорії співробітників поліції, "без визначення конкретної кількості у відсотках від загальної, як пропонувалося попередньо".

Новий законопроєкт про посилення мобілізації в Україні, котрий отримав рекордну за всю історію кількість правок, розширює категорію заброньованих українців за рахунок поліцейських. Про пропозицію повністю забронювати співробітників Нацполіції заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Сергій Демченко в ефірі "Новини.Live".

"Щодо поліцейських, можу сказати, що на сьогоднішній день законопроєкт, в тому числі в розрізі цього питання, вирішують таким чином, що поліцейським усім надати бронь щодо мобілізації", — каже Демченко.

За його словами, йдеться саме про всі категорії співробітників поліції, "без визначення конкретної кількості у відсотках від загальної, як пропонувалося попередньо".

Таке нововведення, як запевняє Демченко, дасть можливість поліцейським вчасно реагувати на правопорушення та виконувати свій професійний обов’язок.

"Тобто відповідно, я думаю, що в поліцейських буде можливість реагувати своєчасно. На сьогоднішній день, я думаю, що вони досить достойно реагують на відповідні факти беззаконня, коли вони виникають. В умовах війни – це дорого вартує", — наголошує він.

"Бронь" для поліцейських: що відомо

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський у коментарі для Фокусу також повідомив про пропозицію забронювати усіх співробітників Нацполіції.

"Ми домовилися, що всі поліцейські стають заброньованими, а не отримують право на відстрочку", — заявив він.

За його словами, поліцейські отримують відстрочку від призову до ЗСУ за чинним законодавством завдяки перебуванню на спецобліку.

Фокус раніше писав, що робити, якщо на блокпосту чоловікові вручають повістку. Насамперед треба дізнатися причину зупинки авто й вимагати документи в працівників ТЦК.

Нагадаємо, українські військові раніше говорили, що практично всі силовики підійдуть для служби в піхоті. Базовий рівень вогневої та фізпідготовки в поліцейських кращий, ніж у будь-якого мобілізованого цивільного.