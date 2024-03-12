Атаку на НПЗ в Нижньогородській області організувало ГУР, — ЗМІ

За даними журналістів, до атаки на завод у місті Кстово Нижньогородській області РФ 12 березня мають стосунок оперативники розвідувальної служби. Відомо, що безпілотник влучив безпосередньо в установку перегонки нафти, після чого щонайменше половина заводу зупинилася.

За атакою на нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородській області 12 березня стоїть Головне управління розвідки МО України. Про це повідомляє "РБК-Україна" з покликанням на джерела в розвідвідвідомстві.

Про додаткові подробиці не повідомляють.

Атака на НПЗ в Нижньогородській області РФ

12 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про пошкодження нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Повідомлялося, що безпілотник влучив безпосередньо в установку перегонки нафти, і виникла пожежа.

Про цей удар повідомив і губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін. За його словами, для гасіння об'єкта паливно-енергетичного комплексу залучили пожежний поїзд Горьковської залізниці.

Пожежники та медики поспішають до НПЗ

Нагадаємо, що після атаки безпілотників на нафтопереробному заводі "Лукойл" зупинили роботу. За даними агентства Reuters, постраждав головний блок перегонки сирої нафти (AVT-6) на NORSI, тому щонайменше половина виробництва нафтопереробного заводу зупинилася. У "Лукойлі" подію не коментували.

Також повідомлялося, що в Україні скоротилася кількість міні-НПЗ, наскільки це вплине на вартість бензину й дизельного пального.