У ЄС знайшли способи фінансування закупівель зброї для ЗСУ на 5 млрд євро, — FT

За даними видання, Угода з ЄС, яку має бути офіційно затверджено на зустрічі країн-членів у середу, надасть свіжі кошти для компенсації поставок зброї для Києва з боку країн ЄС.

Країни Європейського союзу планують узгодити нове поповнення фонду, використовуваного для фінансування постачання озброєнь в Україну, на суму в 5 мільярдів євро, тоді як США змогли знайти ще 300 мільйонів доларів на закупівлю боєприпасів і артилерії для Києва. Про це пише британське видання Finansial Times.

Угода з ЄС, яка має бути офіційно затверджена на зустрічі країн-членів у середу, надасть свіжі кошти для компенсації постачання зброї для Києва з боку країн ЄС. При цьому пакет у розмірі 60 мільярдів доларів США затримується Конгресом США в критичний момент для військових зусиль України проти Росії, зазначає видання.

"Тимчасова допомога Пентагону, про яку було оголошено у вівторок, а також угода в Брюсселі свідчать про зростаючі побоювання західних політиків з приводу того, що київські війська більше не в змозі утримувати оборону проти російських військ", — ідеться в статті.

Високопоставлений представник оборонного відомства США повідомив виданню, що Україна воює без достатньої кількості боєприпасів, особливо після нещодавніх успіхів Росії та попереджень українських військових про брак снарядів. Він зазначив, що ситуація вимагає негайних дій.

Фонд ЄС, відомий як Європейський фонд миру, віддаватиме перевагу озброєнням, виробленим всередині ЄС, але також може розглядати зброю з країн-неучасниць, якщо вона є єдиним варіантом. Це гнучке рішення, спрямоване на задоволення потреб України.

Угода про поповнення фонду була важливою частиною європейських постачань озброєнь в Україну з початку 2022 року, але його кошти було витрачено, і протягом останніх трьох місяців велися переговори про його поповнення.

Згідно з високопоставленими чиновниками, США також вичерпали кошти на поповнення запасів озброєнь для України, і їм необхідно близько 10 мільярдів доларів від Конгресу для заміни вже відправленої зброї. Однак завдяки нещодавнім економіям на армійських контрактах США вдалося зібрати приблизно 300 мільйонів доларів на додаткову допомогу.

"У нас є кошти… які можуть покрити вартість ще одного пакета, але це трохи разова спроба. Ми не знаємо, чи з'явиться економія в майбутньому і коли, і ми, звичайно, не можемо розраховувати на це як на спосіб ведення бізнесу", — сказав високопоставлений представник оборонного відомства США.

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван оголосив про виділення надзвичайних коштів у вівторок перед зустріччю президента Байдена з лідерами Польщі та прем'єр-міністром, які, як очікують, наполягатимуть на активнішій підтримці США у стримуванні загрози з боку Росії.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що Україна практично вичерпала свої внутрішні можливості для фінансування боєздатної армії. Складна ситуація з фінансуванням збройних сил, а також "снарядний голод" сталися через те, що Захід не надіслав Україні пакет фінансової допомоги, який мав надійти ще в січні. Наразі військово-політичне керівництво країни розглядає варіанти отримання додаткової бюджетної підтримки від країн G7, таких, як Канада і Японія.