У Воронезькій області заявили про атаку понад 30 БПЛА: після вибухів зникло світло (фото)

За даними російських журналістів, школи міста Бутурлинівка перевели на дистанційне навчання. Поруч із містом розташований військовий аеродром. У самому Воронежі БПЛА нібито впав на території ринку.

Воронезька область Росії зазнала атаки понад 30-и безпілотників. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

За словами російського чиновника, у Бутурлинівському районі є "прильоти".

"Так, у Бутурлиновському районі пошкоджено приватний будинок і трансформаторну підстанцію, а в Радянському районі Воронежа частково зруйновано покрівлю магазину. Постраждалих немає", — заявив Гусєв.

Як повідомляє російське медіа Astra, після атаки БПЛА всі школи та інші освітні заклади в Бутурлинівському районі тимчасово переведені на дистанційне навчання. У зв'язку з цим у дитячих садках організовано чергові групи, як повідомила районна адміністрація.

Журналісти зазначають, що місто Бутурлинівка та його околиці зазнали інтенсивного обстрілу в ніч на 13 березня. Поблизу міста розташований військовий аеродром "Бутурлинівка".

Крім того, повідомляють, що в деяких районах міста після вибухів зникло світло.

Пізніше росЗМІ повідомили, що один із БПЛА нібито впав на території місцевого ринку в місті Воронеж.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, в ніч на 13 березня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про атаку БПЛА. Аналогічні повідомлення з'явилися від губернаторів Курської, Бєлгородської та Рязанської областей.

Так, про атаку БПЛА повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. За його словами, силами ППО РФ було збито нібито 3 українські безпілотники. Про активність нібито українських дронів повідомив губернатор Бєлгородської області Олександр Гладков. За його словами, в районі села Серебрянка Новооскольського міського округу системою ППО збито 2 БПЛА літакового типу. В одному приватному домоволодінні загорівся сарай.

Крім того, губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив про атаку БПЛА на регіон. Місцеві жителі повідомляли про "приліт" на території НПЗ, де пожежа охопила площу в 100 квадратних метрів.

Нагадаємо, що після атаки безпілотників на нафтопереробному заводі "Лукойл" у Нижньогородській області зупинили роботу. За даними агентства Reuters, постраждав головний блок перегонки сирої нафти (AVT-6) на NORSI, тому щонайменше половина виробництва нафтопереробного заводу зупинилася. У "Лукойлі" подію не коментували.